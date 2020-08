El mundo está de luto por la muerte de Chadwick Boseman, quien dio vida a Black Panther en la película homónima de Marvel Studios en el 2018. El actor falleció por una complicación de su cáncer de colon, una enfermedad que le había sido diagnosticada desde el 2016 y habría estado luchando contra ella desde entonces.

Los fans se sorprendieron por la repentina muerte de la estrella de Marvel, pero esto se debió a que su diagnóstico se mantuvo en secreto durante todos estos años. Familiares, amigos y los equipos de producción prometieron no revelar su mal hasta que el mismo actor o su familia decidieran hacerlo público.

Tal como informó The Washington Post, el actor filmó sus últimas siete películas, “Marshall”, “Black Panther”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame”, “Da 5 Bloods” y “Ma Rainey’s Black Bottom, mientras asistía a numerosas cirugías y quimioterapias para poder controlar su enfermedad.

Ahora, además de lamentar la partida del actor, los fans de Marvel están a la espera de lo que pasará con la que iba a ser la segunda película de “Black Panther”, una que no podrá ser ahora que el Rey de Wakanda ha fallecido.

¿QUÉ PASARÁ CON “BLACK PANTHER 2″?

Dirigida por Ryan Coogler, “Black Panther” debutó en febrero de 2018 sirviendo como la película número 18 en el MCU. La película recaudó un total de $1.3 mil millones en la taquilla mundial, por lo que llamarlo un éxito es quedarse bastante corto. Ahora, sin Chadwick Boseman, la película correría el riesgo de ser cancelada.

Sin embargo, y tal como menciona el diseñador de videojuegos Mike Selinker en su cuenta oficial de Twitter, “la preocupación de los fans de Marvel no debería estar en si habrá un “Black Panther 2” o no. Marvel puede hacer otra película del personaje, pero no se podrá hacer otra cinta de Chadwick Boseman”.

Tal como se recuerda en la primera película de “Black Panther”, el rey T’Challa no fue el primer Pantera Negra, ni mucho menos. En algunas de las escenas de la película se le muestra hablando con otros Black Panther del pasado, donde se incluye a su padre que fue asesinado en los eventos de las películas de Marvel por un ataque terrorista.

Incluso Killmonger se convirtió en otro Black Panther, por lo que el manto de superhéroe podrá ser transferido de una persona a otra si Marvel Studios así lo deseara. La idea más lógica sería modificar la historia de la siguiente película para que Shuri tome su lugar en el trono y se convierta en la próxima Black Panther.

Esta idea no parece tan descabellada, en especial porque en los cómics de “The Deadliest of the Species” del 2018 Shuri se convierte en la portadora de este poder para defender Wakanda. Lo cierto es que Marvel Studios deberá rendirle un homenaje digno a T’Challa y a Chadwick por su fallecimiento en la futura película del UCM.

De momento, Kevin Feige no se ha pronunciado con respecto a lo que pasará con “Black Panther 2″, pero se espera que en las siguientes semanas se reúna con los equipos de producción para anunciar su nuevo plan cuando estén listos de hacerlo. Por ahora, todas las oraciones están con la familia de Boseman, que en paz descanse.

