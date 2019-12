Blanca Rodríguez, esposa de Juan Vargas, fue consultada sobre Tilsa Lozano y sus recientes polémicas con Olinda Castañeda.

Ante estas preguntas, la pareja del exjugador de fútbol se mostró indiferente y señaló que prefiere no opinar de la vida de nadie porque “no le interesa” y solo se preocupa por ella

“No la conozco a ella tampoco, no sé si siempre va con la misma historia. No sé, no la conozco y no me interesa”, respondió Rodríguez a las cámaras de Magaly y demás reporteros.

En cuanto a Juan Vargas, este se mostró incómodo por algunas interrogantes, sobre todo, las relacionadas a Tilsa Lozano, con quien fuera vinculado, por palabras de esta misma.

Posteriormente, Vargas evitó responder sobre la situación de Pedro Gallese y, con mejor humor, le mandó saludos a Magaly Medina.

Hay que recordar que Juan Vargas y su esposa Blanca Rodríguez fueron captados juntos en un desfile en el que participa la marca de esta última.

Esposa de Juan Manuel Vargas. (Video: ATV)

