CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Randall Park, “Blockbuster” es una serie de Netflix que gira en torno a los trabajadores de la última tienda de la marca que queda abierta luego de que la corporación se declaró en bancarrota y cerró todas sus sucursales.

Timmy, el gerente del último Blockbuster Video en funcionamiento, lucha por mantener su tienda abierta y a su personal contento en medio de la competencia y los sentimientos complicados. En cada episodio debe resolver un nuevo problema.

Después de hacer el papeleo necesario para conservar el establecimiento, Timmy reúne al personal para organizar una fiesta con el fin de aumentar las membresías y conectarse con la comunidad. Aunque el plan no resulta de la manera esperada aparecen en el noticiero y consigue más visibilidad.

Eliza y Timmy intentando salvar la última tienda de Blockbuster Video (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BLOCKBUSTER”?

Para no cerrar la tienda, Timmy debe despedir a uno de sus empleados, pero no puede tomar la difícil decisión, así que Kayla renuncia por el bien de sus compañeros. No obstante, recupera su trabajo cuando Percy, su padre y mejor amigo del dueño del último Blockbuster, se ofrece a pagar su sueldo en secreto.

En otro momento, el personaje de Randall Park admite que sigue enamorado de Eliza y está dispuesto a declararse, pero ella anuncia que intentará salvar su matrimonio por el bien de su hija.

Con la nominación a un premio para pequeñas empresas, Timmy tiene la oportunidad de conseguir el dinero que necesita para salvar su negocio, pero un mal asesoramiento lo llevan a intentar ser alguien que no es y perder el premio.

Mientras superan cada nuevo obstáculo que surge en el camino, los protagonistas de “Blockbuster” deben lidiar con problemas personales como dilemas románticos, conflictos familiares y urgencias económicas.

Luego de anunciar que no tienen más deudas y que el negocio va por buen camino, Timmy descubre que hay un error en las cuentas debido a que Hannah no cobró sus últimos tres cheques. Para evitar más inconvenientes, el jefe debe volver al banco con el dinero que había retirado.

Sin embargo, Eliza colapsa después de una interacción inesperada con la examante de su esposo y Timmy decide animarla en lugar de ir al banco. Unos días después, mientras el gerente intenta resolver los problemas con los proveedores, su amiga empieza a buscar un nuevo trabajo para darle cambio a su vida.

Timmy resolviendo los problemas de la última tienda de Blockbuster (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BLOCKBUSTER”?

¿Qué sucedió con Timmy y su tienda?

A pesar de la excelente oferta de otra empresa, Eliza prefiere quedarse en Blockbuster. Al enterarse, Timmy decide hacer algo para ayudar a su amiga y en el proceso descubre que ella mintió y que volvió a la tienda porque no le dieron el trabajo. Enojado por las mentiras de Eliza, el gerente parece dispuesto a exponerla, pero al final decide cubrirla.

Cuando el evento de Navidad que organizaron se arruina debido al invitado especial, Timmy decide buscar consuelo en su novia Lena. Algo que despierta los celos de Eliza, quien poco después rechaza la propuesta de matrimonio de su esposo.

La tormenta solar deja sin internet a la ciudad, así que todos acuden a la tienda de Timmy en busca de películas y entretenimiento. Pero la felicidad del protagonista de “Blockbuster” se termina cuando tras presenciar la sorpresa para Eliza confunde el nombre de su novia. Además, los nuevos clientes crean un alboroto que arruina la tienda.

Al final de la primera temporada, Timmy se da por vencido y aunque Eliza no le puede confesar sus sentimientos al protagonista, Hannah ve la grabación de la propuesta de matrimonio fallida y descubre el secreto. ¿Qué pasará en una segunda temporada de la comedia de Netflix?