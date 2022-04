Este 24 de abril de 2021 se cumplen 100 años del nacimiento de Alejandro Muñoz Moreno o Blue Demon, una de las más grandes leyendas de la lucha libre y siendo campeón mundial welter de la NWA en dos ocasiones, además de grabar varias películas con quien fuera su más grande rival: El Santo.

Precisamente fue con El Santo con quien Demon haría historia en el cine mexicano, protagonizando varias cintas donde unen fuerzas para derrotar al mal como “Las momias de Guanajuato”, “El doctor Frankestein”, “Santo contra Blue Demon en la Atlántida”, entre otras.

Fuera de los encordados era muy conocida su particular forma de relacionarse con los fanáticos gracias a su solidaridad y carisma, que lo convirtieron en uno de los favoritos de la gente.

En ese sentido, es muy conocida la historia de como Muñoz adoptaría a un joven que era víctima de abusos por parte de sus padres, quienes lo encerraban en una caja con clavos para que no escapara. Fue así como el luchador se hizo cargo de él y, tras su retiro, le pasaría el manto como Blue Demon Jr.

Sin embargo, lejos de honrar su memoria, “El hijo de la leyenda azul” llevaría una vida de altibajos, protagonizando sonados escándalos que pondrían en riesgo la herencia de su padre.

LOS ESCÁNDALOS DE BLUE DEMON JR.

Blue Demon Jr. es denunciado por su esposa

En marzo del 2021, Mónica Carrillo, esposa de Blue Demon Jr., denunció públicamente al luchador de AAA por violencia doméstica y amenaza de muerte, asegurando que “se le metió el demonio”.

“Hay muchas personas cercanas que han sido testigo de muchas cosas, yo decidí hacerlo (denunciar) porque valgo mucho y no merezco ser pisoteada por nadie. He sido abusada de muchas formas, estoy cansada de que porque estoy atrás de una persona que es famosa, me tengo que callar, esto más que por mí, lo hice porque tengo tres hijas”, indicó la mujer.

Según indicó Carrillo, su esposa por 20 años, hasta sus amantes habrían sido abusadas, pero que no lo han denunciado porque “ellas tienen miedo de alzar la voz”.

Cambió la máscara de Blue Demon por el PRI

En México, uno de los partidos más antiguos y con más representatividad es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual postula frecuentemente en diversas elecciones para presidencia, legislativo y alcaldías.

Fue así como invitaron al hijo del “Manotas” a unirse a la campaña de Roberto Loyola en Querétaro en 2015. Sin embargo, además de brindar su apoyo, el luchador cambió el azul que identificaba a su padre y su legado por el rojo del partido.

“Soy su amigo Blue Demon Jr. Este 7 de junio, ustedes decidirán su futuro entre un gobierno maduro y responsable o uno oportunista. Por eso esta vez yo no voy de azul, esta vez yo pienso como la mayoría de ustedes. Quiero que gane Querétaro. Por eso yo con Loyola”, indicó en un spot que fue criticado por los fanáticos de la lucha libre.

Blue Demon Jr. postula a la alcaldía sin quitarse la máscara

La popularidad del luchador es muy grande en México, donde cuenta con miles de seguidores. Por ello, intentó dar el salto de los cuadriláteros a la política, donde se lanzaría para alcalde de Gustavo A. Madero.

Durante una entrevista, se negó a quitarse la máscara como los candidatos normales, asegurando que “una cara no te dice nada, las acciones, lo que van a hablar y representar. Nadie se acuerda de los políticos corruptos que le han hecho daño a los ciudadanos”.

Aunque aseguró que ha defendido por 35 años la máscara al igual que su padre, al final no tuvo éxito en su postulación, pues, según expertos, gobernar desde el anonimato trajo desconfianza entre los electores.