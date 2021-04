Bad Bunny está listo para la que quizá sea la presentación más grande su vida. No nos estamos refiriendo a algún multitudinario concierto o una prestigiosa ceremonia de premios sino al debut del mediático cantante de Puerto Rico en la Lucha libre profesional en la edición 2021 de WrestleMania, uno de los cuatros grandes eventos anuales de Pago por visión (sino el más importante de todos) que WWE celebra desde hace 37 años y que en esta ocasión se llevará a cabo en dos días (el sábado 10 y domingo 11 de abril) en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, Florida, con el aliciente que será el primero en más de un año en contar con la presencia de público, aunque con capacidad limitada a por la pandemia.

Lo curioso es que, si hacemos un repaso por la meteórica carrera de Bad Bunny en WWE vemos, podemos ver que todo comenzó con una aparición como celebridad musical invitada en el evento Royal Rumble de enero pasado para interpretar su reciente sencillo BOOKER T –que lleva el nombre del cinco veces campeón de pesos pesados de la mencionada compañía y que también tuvo una colaboración en la grabación del tema– en la que tuvo su primer careo con el que será su oponente en la conocida ‘Vitrina de los Inmortales’: The Miz, el único (hasta el momento) dos veces campeón Grand Slam al que enfrentará en la cartelera de la primera noche del evento, que se transmitirá el sábado 10 de abril vía streaming a través de Peacock, la plataforma de contenido online de NBC.

En aquella ocasión, Bad Bunny se lanzó con una plancha desde la tercera cuerda del ring hacia uno de sus lados exteriores para derribar a The Miz y John Morrison, luego de que saliera a reclamarle al primero de los mencionados por destruir durante su entrada a la batalla real masculina la tornamesa del DJ que previamente lo había ayudado con su número musical; sin embargo, ninguno de los integrantes de la autoproclamada “El Tag Team Más Grande del Siglo 21” duró mucho porque ambos fueron eliminados a la vez por Damian Priest, de quien comenzó a fungir de su mánager en una seguidilla de apariciones en RAW, el programa semanal de WWE que se trasmite los lunes por la noche por USA Network en Estados Unidos y FOX Sports 2 para Sudamérica y Centroamérica.

Bad Bunny en WWE: más que una simple estrella invitada

Pero las apariciones de Bad Bunny en RAW no se limitaron única y exclusivamente a acompañar desde un lado del cuadrilátero al ‘Arquero de la Infamia’ en sus combates, sino que hasta tuvo la oportunidad de convertirse en uno de los tantos campeones 24/7 (título cuyo portador debe defender las 24 horas del día y los 7 días de la semana de cualquier oponente que se le presente sin importar que sea una superestrella de la empresa), luciendo su cinturón de campeonato durante su participación como artista musical invitado en la edición del 21 de febrero del programa Saturday Night Live. Si bien se esperaba que hiciera lo mismo en los Premios Grammy, al final el boricua optó por dejar su campeonato en casa, pero las dos semanas que lo “defendió” fueron más que suficientes para que WWE le creara un perfil de superestrella en su página oficial.

“El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny cruzó caminos primero con WWE como un fan. La sensación internacional tiene tanto amor hacia los cuadriláteros que lo inspiraron a crear y subsecuentemente interpretar su canción ‘Booker T’ en el Royal Rumble 2021. Sin embargo, la acción no se detuvo ahí. Más tarde esa noche, después que The Miz volcara la tornamesa de Bad Bunny durante su entrada a la batalla real masculina, el iracundo artista se dirigió hacia el ring. Esa distracción permitió a Damian Priest eliminar a Miz & Morrison del combate todos contra todos antes que Bad Bunny saltara de la tercera cuerda hacia los anfitriones de The Dirt Sheet que se encontraban en los exteriores del encordado”, se lee en la descripción.

“ Bad Bunny no dejó solo a su amigo Priest cuando el ‘Arquero de la Infamia’ debutó en RAW y lo ayudó a obtener un triunfo en su combate inaugural frente a The Miz, que estuvo acompañado de John Morrison. Posteriormente, poco después que Akira Tozawa cubriera por conteo de tres a R-Truth tras bambalinas para capturar el Campeonato 24/7 en la edición del 15 de febrero de la ‘Marca Roja’ de WWE , Priest arrojó al nuevo portador del título hacia unos equipos almacenados y pavimentó el camino para que Bad Bunny se convirtiera en el flamante campeón”, se lee en la parte final del texto, dando paso con material audiovisual para ilustrar la carrera del intérprete de Safaera en los cuadriláteros de la compañía de entretenimiento deportivo –nombre alternativo que usan en vez de Lucha libre profesional– estadounidense.

Pero el que quizá sea el acontecimiento más importante en su vida como superestrella “fugaz” de WWE sea el anuncio de su debut en la ‘Vitrina de los Inmortales’ que vino poco después que el ganador del Premio Grammy en la categoría Mejor álbum pop latino por su disco “YHLQMDLG” (2020) –y nominado en Mejor interpretación pop duo o grupo, por el tema “Un Día” junto a J Balvin, Dua Lipa y Tainy– respondiera en la edición del 21 de marzo de RAW al desafío del mismo modo que The Miz lo hizo la semana anterior, cuando aprovechó un descuido del cantante para atacarlo por la espalda con un guitarrazo. “Aceptó tu desafío, p*rra. Te veré en WrestleMania”, fueron las palabras con las que confirmó su presencia en la cartelera del esperado evento Pago por visión.

Bad Bunny en WWE: ¿Bueno para los negocios?

Ahora bien, ¿qué tan beneficioso puede resultar a WWE tener a un cantante como Bad Bunny cuya experiencia en los cuadriláteros se limita a la de cualquier fanático que creció viendo luchar a sus superestrellas favoritas? Pues, para empezar, es más que evidente que el artista boricua siente respeto por la Lucha libre profesional ya que no se ha perdido ningún RAW desde el posterior al Royal Rumble y también fue campeón 24/7 de la empresa, todo con la finalidad de forjar su reputación como miembro activo de la ‘Marca Roja’ de WWE . Además, se sabe que ha entrenado durante meses para que su debut en WrestleMania –al que técnicamente llega invicto ya que renunció voluntariamente al título que poseía y no lo perdió por conteo de tres como suele ser el modo tradicional– sea inolvidable y al parecer sin cobrar un centavo, haciendo también que los ratings de RAW se incrementen en las últimas semanas.

Cada año, WWE busca maneras de hacer relevante a WrestleMania y la decisión de incluir a Bad Bunny en su cartelera es una muestra que este evento ha sabido salir airoso a la prueba del tiempo al acercar a su edición número 37. Este tipo de longevidad, de la que hace mención un artículo del portal Bleacher Report, “genera un sentido de importancia”, pero no es todo lo que la empresa que dirige Vince McMahon tiene que ofrecer para hacer que la llamada ‘Vitrina de los Inmortales’ programada para el sábado 10 y domingo 11 de abril sea “especial”, trayendo de vuelta para esta ocasión a algunas de sus pocas leyendas en actividad como Edge (y en menor medida, Shane McMahon) y encontrando los estadios más grandes posibles para albergar el evento.

En el mencionado texto, Kevin Berge señala que “la aparición del cantante es el principal impulsor de los fanáticos casuales de la WWE , y ha funcionado”; sin embargo, el boricua “no se siente él solo lo suficiente como para que este show coincida con tantos anteriores”. Eso se debe a que “el resto de la cartelera no está llena de grandes estrellas. Gran parte del evento de dos noches se basa en encuentros familiares entre oponentes conocidos sin historias previas claras ni sólidas. Si WWE va a continuar usando celebridades y leyendas para mantener fuerte el evento, es importante respetar al talento involucrado y dejar que cuenten las historias más importantes que mantengan la atención de la audiencia principal”, finaliza su autor. Sea como sea, Benito Antonio Martínez Ocasio –nombre verdadero del ’Conejo Malo’– está a punto de hacer historia y a lo grande.