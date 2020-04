'The Big Show Show’ de Netflix, programa producido por WWE y protragonizado por Paul Wight como una versión ficticia, cuenta la historia de la estrella de la lucha libre con su familia de manera exagerada. Es una de las comedias del momento.

The Big Show fue un elemento importante de la empresa de la familia McMahon. Paseó su talento por WCW, ECW y WWE. Su último combate se deio a inicios de este mes ante Drew McIntyre. Ya no compite a tiempo completo.

Hasta el momento, Netflix agradece la aparición de ‘The Big’. Wight ha sido elogiado fuera del ring, A pesar que se mantuvo por muchos años luchado, la serie está orientada a público más joven y casual. Moldeada como una comedia Disney al estilo de series Hannah Montana o Zack y Cody ‘Gemelos en Acción’. Gran parte del drama gira en torno a los niños en edad escolar. Aunque es necesario conocer algunas referencias.

Por ejemplo, el episodio uno ‘The Big Show Show’ comienza con un montaje de momentos de la WWE tocando la famosa canción de The Big Show: luchando contra Sheamus, compitiendo en Andre the Giagiant Memorial Battle Royal, realizando un ‘chokeslamming’ a Triple H y a Erick Rowan.

Cuando regresan al presente, The Big Show compara los mechones de su hija con los del Mick Foley. Un policía piensa que es John Cena, y hay un chiste sobre la hidratación de Big Match John. En la habitación de JJ, hay un póster de SmackDown, una figura de acción de Becky Lynch y un mini Título Universal.

En el episodio dos, la estrella de WWE realiza una entrada de lucha libre en la clase de su hija y uno de sus amigos le sugiere que actúe como The Rock, también menciona el yoga (una referencia a DDP) y los intereses inmobiliarios de The Undertaker. Hablando con su esposa, Big Show afirma que le rompió la espinilla a Macho Man Randy Savage en su primer día de lucha.

En el tercer capítulo, Cuando Terry aparece como mascota, Big Show usa uno de sus movimientos característicos, el KO Punch , en la puerta principal.

En el quinto capítulo, Show dice que The Undertaker dio a luz a un bebé en el Superdomo. Para impresionar a Greg Turbo, Big Show usa uno de sus viejos cinturones de campeonato de la WWE , a cambio Greg felicita al luchador por su chokeslam. En una de las mejores referencias, el trabajador de la sala de escape dice que Tampa tiene “demasiados luchadores”, un guiño a la ubicación del centro de rendimiento de la WWE.

El sexto episodio tiene como escenario un crucero de aniversario de WWE, Big Show toma su equipo de anillo, aludiendo a la tradición de la lucha libre de “siempre lleva tus botas”. Mark Henry aparece en un pequeño cameo. Algún tiempo después se unen Mick Foley como Rikishi se unen a ellos.

Para el capítulo siete, Big Show hace algunos movimientos de lucha cuando regresa al ring, incluido un golpe de primicia y su pose característica. El mismo evento incluye un extra usando una camiseta nWo, reconociendo que el luchador fue parte alguna vez de ella.

En el episodio 8, ‘Big’ se filma en el WWE Performance Center. Cuando Terry y Big Show están entrenando, el luchador menciona haber tomado muchas fotos de la silla en la cabeza en su carrera, aunque ahora están prohibidas en la WWE. La esposa de Show afirma que es un 7 veces campeón del mundo , lo cual es cierto en la vida real.

