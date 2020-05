El mundo entero se encuentra de luto. La ex superestrella de la WWE Shad Gaspard fue declarado fallecido el pasado miércoles 20 de mayo luego de que su cuerpo fuera recuperado en Venice Beach, tres días después de su desaparición. Él y su hijo se encontraban nadando en California el 17 de mayo cuando una fuerte corriente los adentró al mar.

En sus últimos momentos, y tal como indica el comunicado oficial de la WWE, Shad le instruyó a los salvavidas que fueron a rescatarlos que primero ayudaran a su hijo. Aryeh sobrevivió de esta forma, pero Gaspard desapareció entre el mar solo para ser encontrado sin vida algunos días luego de este heróico gesto.

Cientos de estrellas de la lucha libre y miles de fans en todo el mundo brindaron sus condolencias a la familia y homenajearon a su propio modo el legado de Shad Gaspard. Por su parte, la industria de los videojuegos no se quedaron atrás, recordando su aporte a la comunidad con dos icónicos personajes de este mundo.

¿Cuáles fueron sus participaciones más conocidas? ¿Por qué algunas personas no conocen de su aporte a la industria gaming? Aquí te explicaremos un poco de su trayectoria, los personajes que interpretó y algunas respuestas más a las incógnitas de sus fans.

SHAD GASPARD DIO VIDA A BANE Y A KRATOS

Shad Gaspard (Foto: WWE)

Crear un videojuego no es nada fácil, en especial en los últimos años donde los fans buscan que el juego simule lo más parecido a los movimientos reales de una persona en caso su protagonista sea antropomorfo. Fue así como se comenzó a utilizar más y más la técnica de Motion Capture (captura de movimiento) que también se estaba utilizando en el cine.

Esta función consistía en utilizar actores reales para poder capturar sus movimientos a través de sensores que interpretaban todos estos datos a un escenario virtual. De tal manera, los desarrolladores pueden crear personajes más dinámicos y parecidos a la realidad, aún así estos no sean quienes presten las voces de los mismos en el videojuego

Este fue el caso de Shad Gaspard que fue llamado para hacer la captura de movimiento de dos grandes personajes: Bane, el eterno enemigo de Batman para el título de Telltale Games del 2017 “Batman: The Enemy Within” y Kratos de “God of War” del 2018.

BANE - “BATMAN: THE ENEMY WITHIN” (2017)

BANE - “BATMAN: THE ENEMY WITHIN” (2017) (Foto: Telltale Games)

Antes de su caída en el 2018, Telltale Games se convirtió en una de las compañías más prometedoras para el mundo de los videojuegos. Su formato narrativo a modo de novelas gráficas permitió que franquicias como “The Walking Dead” catapultarse en la fama a través de nuevas plataformas.

Por su parte, DC Comics también quiso tener su propia versión de estos tipos de juegos y apostaron por “Batman: The Telltale Series” en el 2016. Para el siguiente año ya se había confirmado su secuela, donde llamaron a Shad Gaspard para que hiciera la captura de movimiento del ya mencionado Bane dentro de este título.

KRATOS - “GOD OF WAR” (2018)

KRATOS - “GOD OF WAR” (2018) (Foto: Sony)

Posiblemente uno de los videojuegos más comentados en los últimos años, el regreso de Kratos en “God of War” fue todo un éxito para Sony y Santa Monica Studios, que vieron revivir a su franquicia esta vez enfrentando al semi-dios contra los dioses de la mitología nórdica.

Nuevamente aquí se llamó a Shad Gaspard para que tenga una captura de movimiento para Kratos, su protagonista. A pesar de que la voz que utilizaron fue la de Christopher Judge, en realidad quien hace los movimientos de acción era la super estrella de la WWE, y por ello siempre será recordado por los gamers de todo el mundo con cariño. Que en paz descanse Shad Gaspard.

VIDEO RECOMENDADO

Así terminó el reciente show rojo. (Foto: WWE/ Video: FOX Sports)