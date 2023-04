CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Esom y Koo Kyo-hwa, “Boksoon debe morir” (“Kill Boksoo” en inglés) es una película de suspenso surcoreana escrita y dirigida por Byung Sung-hyun. La cinta que está disponible en Netflix desde el 31 de marzo sigue a Gil Bok-soon, una legendaria profesional en la industria de los asesinatos por contrato, que está pensando en retirarse por el bien de su hija.

Sin embargo, se trata de una decisión muy importante, ya que, cuando salió embarazada le prometió a su jefe, Cha Min-kyu, el director general de MK Ent, que no dejaría su trabajo por su hija. Aunque hasta el momento, ha logrado ambas cosas sin mayores complicaciones, Gil Jae-yeong se ha convertido en una adolescente y requiere más atención.

Mientras Min-kyu teme que la protagonista de “Boksoon debe morir” no renueve su contrato con MK Ent, a su hermana menor Cha Min-hee parece encantada con la idea de que Gil quede fuera de la empresa. Incluso la invita a una demostración para que conozca a la que podría ser su reemplazo.

Gil entrenando con la que podría ser su sucesora en la película coreana "Boksoon debe morir" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BOKSOON DEBE MORIR”?

Mientras Min-kyu asume la misión en Rusia, Bok-soon toma una misión local. Al darse cuenta que se trata del hijo del senador Oh Jeong-sik y que su padre ordenó su muerte para ganarse la simpatía de los electores tras el escándalo por comprar una vacante en una universidad, decide no realizar el trabajo.

Cuando Min-kyu la cuestiona por romper las reglas, la protagonista de “Boksoon debe morir” le asegura que simplemente falló en su misión y que si no le cree no firmará el contrato con MK Ent. Aunque el director general acepta, Min-hee no se queda con los brazos cruzados y le asigna a Hee-seong, otro asesino a sueldo y amigo de Gil.

Min-hee descubre que Hee-seong es el asesino rebelde que está causando problemas, así que utiliza esa información para obligarlo a traicionar a Boksoon. Además, le ofrece un lugar en la prestigiosa empresa a los amigos asesinos de Gil si logran deshacerse de ella.

Con ayuda de la joven aprendiz Yeong-ji, logra salir con vida de la pelea y evitar que Min-kyu la asesine. A cambio de protegerla por matar a varios empleados de distintas empresas, debe firmar un contrato indefinido.

Min-hee ordenó asesinar a Gil en la película coreana "Boksoon debe morir" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BOKSOON DEBE MORIR”?

Bok-soon acude a la oficina de la directora Min-hee para firmar su contrato. Aunque quiere asesinar a la mujer que ordenó su muerte, debe controlarse por su bien, el de su hija y el de Yeong-ji. Sin embargo, Min-hee le revela que Min-kyu asesinó a la joven aprendiz para no dejar testigos.

En venganza, la protagonista de “Boksoon debe morir” asesina a Min-hee con un bolígrafo y lo deja para retar a Min-kyu a un duelo. Después de una larga pelea, Gil aprovecha una distracción de su rival para obtener la victoria. Antes de morir, el director le dice que ahora su hija sabe toda la verdad.

Al volver a casa, Gil trata de hablar con su hija, pero ella finge que no sabe nada, sin embargo, cuando se reencuentra con su exnovia, quien negó su relación por temor a ser juzgada, la amenaza, demostrando que es igual que su madre.