En marzo de 2023, Brad Pitt vendió su mansión de Los Ángeles por alrededor de 40 millones de dólares. Este espacio lo adquirió en 1994 y años más tarde se convirtió en el hogar de Angelina Jolie con quien tuvo seis hijos, aunque terminaron separándose en 2016. Debido a que la estrella de Hollywood vivió cerca de tres décadas en dicha residencia, pasó un sinfín de sucesos, pero ninguno como la vez que le permitió vivir gratis a su vecino de 105 años.

Sí, así como lo leíste, hace bastante tiempo, el protagonista de “Se7en, los siete pecados capitales” llegó a un acuerdo con un hombre mayor que se convirtió en su inquilino, sin imaginar que el periodo que ocuparía su casa le tomaría varios años.

Este hecho fue revelado por la anterior propietaria de la mansión, Cassandra Peterson, quien le vendió en los años 90 dicha propiedad por 1 millón 700 mil dólares y se instaló en otra vivienda cercana convirtiéndose en su vecina.

Brad Pitt posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de 'Babylon', en el BFI IMAX de Londres, el 12 de enero de 2023 (Foto: Isabel Infantes / AFP)

EL VECINO QUE VIVIÓ GRATIS EN LA MANSIÓN DE BRAD PITT

Al vivir en la misma jurisdicción que el histrión, Peterson conoció todos los movimientos inmobiliarios de la zona, que en su mayoría estaban a cargo de Brad Pitt, quien se encargó de comprar los inmuebles que colindaban con su nueva mansión. “Creo que había como 22 casas que estaban contiguas al borde de la suya y cada vez que se ponían a la venta, él compraba una”, señaló a People.

Debido a su interés por adquirir más propiedades, en una de esas compras, Pitt compró una de las casas perteneciente a un hombre de 90 años, con el que hizo un irrechazable trato: vivir gratis en su mansión de Los Ángeles hasta el día de su muerte.

“Fue muy amable con él. Su esposa falleció y el hombre, John, vivía allí. Sé que Brad le permitió vivir allí sin pagar nada hasta que muriese”, contó.

Brad Pitt durante la 48ª edición de la ceremonia de los Premios Cinematográficos Cesar en la sede Olympia de París el 24 de febrero de 2023 (Foto: Bertrand Guay / AFP)

VIVIÓ 15 AÑOS EN SU MANSIÓN

Aunque nadie esperaba que el señor deje pronto este mundo, él permaneció ahí por más de una década. “Fue un poco divertido porque John vivió hasta los 105 años. Simplemente siguió viviendo para siempre. Me imagino que Brad estaba obrando bien, permitiéndole que pudiese vivir allí hasta que muriese, lo que podría ser en cualquier momento”, indicó.

LA VEZ QUE PETERSON SE AVERGONZÓ POR VER CON EL TORSO DESNUDO A PITT

Cassandra Peterson contó la vez que vio a Brad Pitt en plena preparación para su película “Fight Club” (1999), hecho que la avergonzó por completo. Todo ocurrió cuando paseaba a sus perros.

“Pasé por el garaje de Brad y él estaba allí vestido solo con pantalones de chándal, llevaba guantes de boxeo y estaba golpeando un saco. Juro que casi me desmayo. Recuerdo que dice: ‘Oye, ¿cómo estás?’ y yo estoy como: ‘¿Eh?’. No podía hablar. Me estaba poniendo roja. Sentí que me desmayaba”, relató.

Tras ello, calificó al actor como “asombrosamente guapo, agradable y dulce, ¡para colmo!”, finalizó.