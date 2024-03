Ha pasado poco más de medio año desde el fallecimiento de Bray Wyatt y los honores siguen haciéndose presentes hacia el difunto luchador profesional. Esta vez se confirmó que la World Wrestling Entertainment (WWE) lanzará un tributo especial días antes de WrestleMania 40 titulado “Bray Wyatt: Becoming Immortal”. Como bien sabemos, Windham Lawrence Rotunda, nombre de pila del experto en combate, fue una de las figuras más queridas en el mundo de la lucha libre y la industria del entretenimiento estadounidense.

Agosto de 2023 fue un mes duro para los seguidores de la WWE tras la muerte prematura de Bray Wyatt. Y es que este hábil luchador profesional pasó a mejor plano con apenas 36 años, dejando un vacío irreparable en la industria del entretenimiento estadounidense.

Por si no lo recuerdas, en enero de 2023, durante el evento Royal Rumble de la WWE, Wyatt tuvo su última pelea antes de retirarse debido a problemas de salud. Y aunque los expertos en lucha libre estimaban que algo pasaba con The Fiend, nadie preveía el impactante desenlace que conmocionó a la industria de la lucha libre, especialmente considerando los importantes proyectos que tenía en marcha para su carrera.

Bray Wyatt falleció a los 36 años de edad (Foto: WWE)

BRAY WYATT: ¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL HACIA EL DIFUNTO LUCHADOR DE WWE?

Al ser una figura importante, WWE no ha dudado en contactar a figuras legendarias de la industria para realizar un tributo hacia Windham Rotunda a modo de documental. Según el portal de Fox Sports, este nuevo proyecto audiovisual contará con la presencia de estrellas como Hulk Hogan, Seth Rollins, Alexa Bliss y John Cena.

Además, este homenaje será narrado por The Undertaker, una figura con la que la trayectoria de Wyatt siempre estuvo conectada debido a sus lazos con temas sobrenaturales, la magia negra e incluso la propia muerte.

El documental de la WWE contará con la narración de The Undertaker (Foto: WWE)

Dicho proyecto tendrá por nombre “Bray Wyatt: Becoming Inmortal” (por su traducción al español “Bray Wyatt: Becoming Inmortal”) y se emitirá en una conocida plataforma de streaming en la misma semana del WrestleMania 40.

¿EN QUÉ PLATAFORMA PODRÉ VER “BRAY WYATT: BECOMING INMORTAL”?

El tributo hacia The Fiend se podrá ver a través de la plataforma Peacock en los Estados Unidos. Aún falta confirmar si estará disponible para el resto de países a través del WWE Network, de acuerdo al reporte de Fox Sports.

Legends live forever.



Bray Wyatt: Becoming Immortal arrives Apr 1 on Peacock. pic.twitter.com/QhU4Ci87L0 — Peacock (@peacock) March 18, 2024

El legendario Triple H habló sobre el homenaje hacia la carrera de Bray Wyatt, dejando en claro que su trayectoria dentro de la industria de la WWE logró trascender en el tiempo. “Windham Rotunda tuvo una mente brillante. No existía barrera que no pudiera derribar en el nombre de contar una buena historia. No tenías alternativa más que creer en él. Así de bueno fue. Es tiempo de que su historia sea contada”, enfatizó el peleador en redes sociales.

