¡Le mandó un puyazo a Piqué! El disco “Las Mujeres Ya No Lloran” sigue generando un gran revuelo en redes sociales y Ozuna no fue ajeno a ello. El reggaetonero, quien forma parte del flamante álbum de Shakira, no tardó en mencionar al exnovio de la Barranquillera a través de las redes sociales. ¿Qué dijo exactamente el Negrito de Ojos Claros? Pues, no te preocupes que aquí en Mag te contamos todos los detalles.

Desde que Shaki anunció el estreno de su disco el pasado viernes 22 de marzo, todas las plataformas digitales han estado atentos a la letra y mensaje de cada una de las canciones: 17 éxitos y 2 remix conforman el ansiado recopilatorio musical de la oriunda de Colombia, en donde destacan sus colaboraciones con Cardi B, Bizarrap, Karol G y Ozuna.

Precisamente es este último quien ha venido promocionando vía redes sociales el estreno oficial de “Las Mujeres Ya No Lloran”, y como era de esperarse, no tardó en remecer las redes sociales con un brutal dardo hacia Gerard Piqué, padre y exnovio de la diva latina.

La colombiana Shakira estrenó "Las Mujeres Ya No Lloran", el disco número 12 de su carrera (Foto: AFP)

Pero, ¿qué dijo precisamente el Negrito de Ojos Claros y por qué su nombre fue tendencia en redes sociales?

EL DARDO DE OZUNA A GERARD PIQUÉ: ¿QUÉ DIJO EL CANTANTE SOBRE EL EXNOVIO DE SHAKIRA?

El lanzamiento del nuevo disco de Shakira se dio en un evento especial que reunió a decenas de celebridades del mundo. Se trataba de un nuevo álbum tras varios años de haber lanzado “El Dorado”, y qué mejor manera de darle la bienvenida que promocionarlo por todo lo grande.

Es así que la nacida en Barranquilla organizó una fiesta exclusiva en Estados Unidos. Allí congregó a sus amigos, familiares y algunos colaboradores de su disco, entre ellos Ozuna, con quien grabó “Monotonía”, su primer single posruptura con el exjugador del Barcelona.

Aunque no habían sido vistos juntos desde el lanzamiento de la canción, este encuentro no pasó desapercibido. El reggaetonero aprovechó la ocasión para publicar una fotografía con la cantante. Sin embargo, lo más destacado fue el mensaje directo en contra de su ex pareja, Piqué.

Así fue el post de Ozuna haciendo alusión a Shakira y Piqué durante el lanzamiento del disco "Las Mujeres Ya No Lloran" (Foto: Ozuna /Instagram)

“Yo no sé qué estaba pensando #Pique mira está Diosaaaaa una reina muy bella. Felicidades mi Shak”, fue el tremendo dardo del intérprete de “Falsas Mentiras” en alusión a la ruptura de Shakira y Piqué.

El enunciado de Ozuna fue acompañado de una postal de Shakira junto al puertorriqueño en la fiesta del lanzamiento del nuevo disco. Queda claro que Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila del cantante, no se anda con rodeos a la hora de mencionar nombres y puyazos.

FANS ELOGIARON AL CANTANTE Y CRITICARON A PIQUÉ: ASÍ REACCIONARON LAS REDES SOCIALES AL POST DE OZUNA

Los más contentos con el post del reggaetonero de Puerto Rico fueron los fanáticos de la “Loba”, quienes no tardaron en reaccionar al post del cantante y aprovechar en seguir mandando dardos al Ceo de Kosmos. Tengamos en cuenta que la ruptura de Shakira y Piqué se vio envuelta en medio de rumores de infidelidad y engaños hacia mediados de 2022.

“Ozuna no conoce indirectas, tira claro y ya”, “El mundo entero se pregunta lo mismo, pero la realidad es que ella está mucho mejor sin el!!”, “Pero acaso Pique ha pensado alguna vez en su vida?”, fueron los comentarios en el post de Ozuna.

Así fueron los comentarios apoyando a Ozuna (Foto: Ozuna / Instagram)

Cabe mencionar que Ozuna mencionó al futbolista en su publicación, pero hasta el momento, Piqué no ha respondido. De igual manera, Shakira aún no ha reaccionado a las felicitaciones de su compañero de trabajo, aunque sabemos que algo le habrá dicho tras haber visto la publicación. ¡Enhorabuena, genios!

Si te gusto esta nota sobre Shakira, también podría interesarte estas otras recomendaciones que puedes hallar en el sitio de Mag:

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.