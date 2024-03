El dolor que le dejó su separación de Gerard Piqué, en junio de 2022, hizo que Shakira desfogue todo su sufrimiento en las canciones que iba componiendo, las cuales llegaron a convertirse en un fenómeno. Cómo olvidar la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, que rompió varios Récords Guinness e hizo que todos estuviéramos pendientes de cada uno de sus pasos; y aunque siempre estuvimos al tanto de su carrera y su vida personal, la inesperada ruptura y pronto inicio del romance del padre de sus dos menores hijos con Clara Chía Marti, nos mantuvo más atentos que nunca. Ahora que han pasado cerca de dos años y varios temas dedicados al futbolista, parece que la colombiana le dará la estocada final en su álbum “Las mujeres ya no lloran”. A pesar de que le lanzaría más dardos como lo sabe hacer a través de su música, la artista no olvida todo el daño que le provocó su expareja, a quien no dudó en llamar Voldemort, el personaje de “Harry Potter”.

Con este sobrenombre, la intérprete de “TQG” deja claro que nombrar al exjugador del FC Barcelona es una pesadilla, toda vez que le dejó muchas heridas que aún quedan por sanar. Pero ¿en qué circunstancias lo llamó como el villano de la exitosa serie cinematográfica? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Shakira en una presentación antes del último partido de tenis individual entre Canadá y España en las Finales de la Copa Davis Madrid 2019 en Madrid el 24 de noviembre de 2019 (Foto: Javier Soriano / AFP)

LA PODEROSA RAZÓN PARA QUE SHAKIRA COMPARE A GERARD PIQUÉ CON VOLDEMORT DE “HARRY POTTER”

Después del fin de su relación de más de una década, la “Reina del pop latino” no volvió a ser la misma de antes; si bien, habían destrozado su corazón y sentía mucho dolor, ella tuvo que sacar fuerzas para no derrumbarse delante de sus dos menores hijos. Con el tiempo entendió todo lo que había pasado y quiso mostrarle a Milan y Sasha que su mamá era una mujer fuerte, valiente y luchadora, pero eso no quitaría el resentimiento que siente contra el hombre del que se enamoró en el Mundial de Fútbol 2010, por lo que no dudó en llamarlo como el villano de “Harry Potter”.

En una entrevista con The Times, Shakira fue consultada sobre Gerard Piqué, algo que aprovechado por ella para lanzarle un dardo: “¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto y sobre él”, señaló en referencia a su álbum “Las mujeres ya no lloran”.

Es más, adelantó que las canciones que saldrán pronto reflejarán cómo dejaron su corazón: “Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio”, narró.

Con esto no queda duda que el fin de su romance la marcó, tanto a nivel personal como profesional, en este último supo transformar su sufrimiento en canciones, hecho que la llevó a repuntar su carrera, haciéndose de varios premios y récords.

Gerard Piqué abandona el juzgado de Barcelona el 1 de diciembre de 2022 tras haber asistido a la ratificación de la demanda de separación de su expareja, la cantante Shakira, y al acuerdo sobre la custodia de sus hijos (Foto: Pau Barrena / AFP)

¿QUIÉN ES VOLDEMORT?

Lord Voldemort es un personaje ficticio y es el antagonista principal de la serie de novelas “Harry Potter”, de la escritora británica J. K. Rowling, que fue llevada al cine. Él es archienemigo del protagonista.

Es considerado el segundo mago más poderoso después de Dumbledore. Entre sus habilidades destacaba la legeremancia, el poder de explorar la mente y los sentimientos de alguien contra su voluntad. Asimismo, podía volar y hablaba con las serpientes.

Voldemort es el villano de "Harry Potter" y fue comparado con Gerard Piqué (Foto: Warner Bros.)