La ausencia de Aylín Mujica en “La Mesa Caliente” no pasó desapercibida para el público y a través de las redes sociales muchos se preguntaron qué pasó con la actriz cubana. Em su lugar, la intérprete costarricense Brenda Kellerman se unió al show de entretenimiento de Telemundo.

El jueves 10 de agosto, Brenda Kellerman reemplazó a Aylín Mujica en el programa de televisión “La Mesa Caliente”. En esta ocasión, la artista de 35 años formó parte del programa en el que también están Giselle Blondet, Verónica Bastos y Myrka Dellanos.

A través de la cuenta de Instagram de “La Mesa Caliente”, se mostró la entrada de Brenda Kellerman junto a las otras integrantes del espacio televisivo donde se debaten los temas del momento del espectáculo internacional. ¿Cómo fue su participación? Aquí te lo contamos.

Brenda Kellerman reemplazó a Aylín Mujica en el programa de televisión “La Mesa Caliente” (Foto: Brenda Kellerman/ Instagram)

BRENDA KELLERMAN, LA NUEVA CONDUCTORA DE “LA MESA CALIENTE” EN REEMPLAZO DE AYLÍN MUJICA

A través de su perfil de Instagram, Brenda Kellerman mostró su participación como conductora del programa de televisión “La Mesa Caliente”. La artista costarricense reemplazó a Aylín Mujica en el show de entretenimiento que se emitió el pasado jueves 10 de agosto.

“Ya casi empieza ‘La Mesa Caliente’ para que le pongan a Telemundo a las 3P/2C, ¿y qué tal mi look de hoy? Ahí les dejo la encuesta”, dijo Brenda Kellerman en un corto video que compartió en sus historias de Instagram.

A la vez, la actriz lució el outfit que usó para el programa de Telemundo, el cual consistió en un elegante conjunto de color naranja, que resaltaba su belleza.

BRENDA KELLERMAN RECIBIÓ EL APOYO DE SU ESPOSO FERDINANDO VALENCIA

Por su parte, su esposo, el actor Ferdinando Valencia, le mostró todo su apoyo y bromeó haciendo comentarios sobre la participación de Brenda Kellerman en el show de entretenimiento.

Cuando hablaron de Luis Miguel y su reciente gira de conciertos, Ferdinando Valencia no dudó en comentar al respecto: “Cuidadito, cuidadito Brenda Kellerman, que no me defiendes a mí, pero sí defiendes a Luis Miguel”, dijo.

En otro segmento del programa, donde hablaron del actor mexicano Salvador Zerboni, el esposo de Brenda Kellerman también bromeó: “Brenda, desplázalo, con todo lo que sabemos de él le podemos descubrir la carrera ahorita. Te conozco todos tus secretos”.