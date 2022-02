Una de las estrellas juveniles de “Cobra Kai” es Mary Mouser, la actriz de 25 años nacida de Arkansas, Estados Unidos, que da vida a Samantha, la hija de Daniel LaRusso, un personaje principal en la franquicia de “The Karate Kid”.

MÁS INFORMACIÓN: 10 cosas que debes saber sobre Mary Mouser

Si bien Mouser ha ganado reconocimiento por su trabajo en la serie web dramática, es innegable que viene trabajando desde hace muchos años en la industria. De hecho, su debut televisivo lo hizo en 2004, en un episodio del programa “Sin rastro”.

Actualmente, Mary goza del cariño del público, quienes no solo siguen su carrera, sino también su relación con un apuesto joven que al igual que ella se dedica a la actuación. En las siguientes líneas, conoce todo sobre el hombre que enamoró a la popular Sam de “Cobra Kai”.

Mouser interpreta a la hija de Daniel LaRusso, una de las figuras principales de la serie (Foto: Mary Mouser / Instagram)

¿QUIÉN ES BRETT PIERCE, EL NOVIO DE MARY MOUSER?

Desde hace varios años, Mary mantiene una relación con Brett Pierce, un actor emergente que, según Famous Birthday, nació el 31 de mayo de 1991 en Los Ángeles. Brett asistió a la Universidad del Sur de California, donde se instruyó en la carrera de cine y teatro; además, es un cantante coral galardonado, que ha llegado a presentarse en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York.

Brett nació el 31 de mayo de 1991 en Los Ángeles (Foto: Brett Pierce / Instagram)

SU CARRERA ARTÍSTICA

Pese a que Pierce ha tenido éxito con la música, su prioridad son las artes escénicas, donde apenas está empezando a hacerse de un nombre. El joven de 30 años comenzó a trabajar como actor tras terminar su carrera, interpretando roles grandes y pequeños en diversas series de televisión. Su debut fue en 2014 con el programa “Deal with It” y desde ahí no ha parado.

Algunos de sus notables créditos incluyen shows como “This Just In”, “Grey’s Anatomy”, “Stuck in the Middle”, “The Real O’Neals”, Imaginary Mary”, “Scorpion”, entre otros.

¿CÓMO SE CONOCIERON MARY MOUSER Y BRETT PIERCE?

La pareja se conoció en 2015, durante un evento al que ambos fueron invitados. La atracción fue inmediata y desde ese momento no se separaron. “El 11 de noviembre de 2015, me encontré hablando con esta chica linda, sexy y ruda en una fiesta”, contó Brett en una publicación realizada en su cuenta de Instagram.

Poco más de un mes después y en un paseo que realizaron a un parque de diversiones, el actor se animó a pedirle que fuera su novia, a lo que Mary respondió afirmativamente.

“Le pedí a Mary Mouser que fuera mi novia después de pasar nuestro primer día completo juntos en su lugar favorito del mundo, Disneyland. Entonces, solo había un lugar que se sentía perfecto para celebrar nuestro primer aniversario”, añadió.