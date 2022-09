Si bien Britney Spears es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la historia, siendo considerada la “Princesa del Pop”, y logrando varios solds out y récords de ventas, sus constantes polémicas le costaron muchos años de libertad con sus posesiones.

Y es que la celeb de Estados Unidos no solo tuvo que soportar la cruel tutela legal a la que estuvo sometida por parte de su padre, libertad que recuperó tras un largo proceso legal donde un juez determinó que se encontraba apta para retomar el control de su vida y patrimonio.

Durante este periodo, sus millones de seguidores acompañaron a la cantante, iniciando el movimiento “FreeBritney”, el cual fue tendencia en redes sociales y por el que Spears agradeció una vez que obtuvo su victoria en los tribunales.

La cantante es madre de dos niños, los cuales tuvo con Kevin Federline (Foto: Britney Spears / Instagram)

LA POLÉMICA DE BRITNEY SPEARS Y SUS HIJOS

En los últimos meses, la cantante estadounidense ha demostrado su intención de reconstruir su vida, incluyendo su matrimonio con Sam Asghari, modelo y entrenador que la acompañó durante los años más complicados que enfrentó.

Sin embargo, hay un aspecto que aún no puede superar “La princesa del pop”, y es la relación con sus hijos Jayden y Sean, de 15 y 16 años, respectivamente, los cuales se han mostrado distantes con su madre.

Ambos jóvenes son hijos de la cantante con Kevin Federline, el bailarín que acompañaba a Spears en sus giras y que tuvo una fugaz carrera como rapero y cantante.

Luego de que el padre de Britney obtuviera su tutela legal, un altercado provocó de que un juez aumentara a 70% la custodia compartida de “K-Fed” sobre sus hijos.

Hace unas semanas, con motivo de su matrimonio, el periodista Daphne Barak conversó con los hijos de la cantante, quienes revelaron de que reparar la relación con su madre tomará mucho tiempo.

“Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente, tengo muchas ganas de volver a verla”, indicó Sean.

Del mismo modo, el menor agregó de que, pese a todo, quería a su madre. “Espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”, añadió.

Los hijos de Britney Spears y Kevin Federline se niegan a ver a su madre (Foto: Britney Spears / Instagram)

BRITNEY SPEARS RESPONDE A SUS HIJOS

Por su parte, la cantante se mostró muy consternada por los comentarios que realizaron sus hijos, a quienes acusó de montar una escena, pues se acercan a la edad en la que su responsabilidad legal sobre ellos se termina.

“Jayden mientras desacreditas mi comportamiento, como lo ha hecho el resto de mi familia, yo sigo trabajando para pagar sus cuentas”, expresó indignada, además de revelar de que les cede una gran cantidad de dinero a su padre por su manutención.

“¿Ustedes quieren que me recupere para que pueda seguir dándole a su papá 40 mil dólares al mes o la verdadera razón de su comportamiento es porque en dos años se va a terminar y no van a obtener nada?”, cuestionó.

Finalmente, la cantante se mostró destrozada por el camino que ambos escogieron, el cual considera que le da la espalda a sus progresos en su vida privada.

“Honestamente, mi papá necesita estar en la cárcel por el resto de su vida. Pero como dije, Dios no habría permitido que algo así me sucediera, si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos y mi familia me han tratado. Ya no hay nada en lo que pueda creer. Soy atea”, sentenció.