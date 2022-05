Hace unos meses, la cantante Britney Spears anunciaba que se encontraba embarazada de Sam Asghari, su compañero por más de cinco años, y quien la ha acompañado en momentos complicados. Sin embargo, recientemente fue la propia “Princesa del pop” quien confirmó que perdió al pequeño que esperaban.

Como se recuerda, en los últimos meses la vida de la intérprete de “Toxic” ha dado muchas vueltas, pues, tras recibir apoyo masivo por parte de usuarios en redes sociales y seguidores de su trabajo con el movimiento “Free Britney”, logró liberarse de la tutela legal de su padre.

A esto se le sumó el anuncio de su embarazo y el anuncio de su boda con el modelo, entrenador personal y actor iraní Sam Asghari, quien se convertirá en su tercer esposo.

Recientemente, Britney Spears lanzó su tema "Pretty girls" (Foto: Getty Images)

BRITNEY SPEARS Y SAM ASGHARI ANUNCIAN PÉRDIDA DE SU PRIMER HIJO

El pasado 11 de abril, Britney Spears sorprendía a sus seguidores anunciando que estaba esperando la llegada de su tercer hijo, lo cual fue confirmado por Sean Asgari en sus redes sociales.

“El matrimonio y los hijos son una parte natural de una fuerte relación llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he esperado y no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré”, prometió.

Tras el anuncio, la estrella pop se mostró muy activa, compartiendo contenido variado, incluyendo polémicas fotos donde se le ve desnuda. No obstante, la pareja confirmaría hace unos días la pérdida del bebé que estaban esperando.

“Es con nuestra más profunda tristeza que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagro al principio del embarazo. Este es un momento devastador para cualquier padre”, señaló Spears en un comunicado en su perfil de Instagram.

“Tal vez deberíamos haber esperado para anunciarlo hasta que estuviéramos más avanzados, sin embargo, estábamos demasiado emocionados de compartir las buenas noticias”, indicaron.