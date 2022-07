Bruce Willis es uno de los actores más importante en la historia del cine y protagonista de galardonadas cintas y franquicias muy populares, lo cual le ha dado casi el estatus de leyenda del sétimo arte.

Y es que el actor de 67 años es uno de los pocos que puede darse el lujo de haber grabado películas en cinco décadas distintas, desde su primera aparición en 1980 como extra en “The first deadly sin” hasta la más reciente participación en “The Wrong Place” de 2022.

Aunque parecía que la celeb de Estados Unidos se alejaría definitivamente del cine debido a la afasia que le fue diagnosticada, recientemente se reveló que aparecerá en otras películas durante este año.

"Out of Death" de 2021 fue grabada a pesar de la afasia de Bruce Willis (Foto: TMDB)

¿POR QUÉ BRUCE WILLIS SIGUE GRABANDO A PESAR DE LA AFASIA?

La afasia de Bruce Willis

Hace unos meses, Bruce Willis confirmaba su retiro de la gran pantalla debido a la afasia, una enfermedad degenerativa que afecta al lenguaje, las expresiones y movimientos de quienes la padecen.

El comunicado fue firmado por su exesposa Demi Moore, quien mantiene una buena relación con el veterano actor, y firmada por sus hijos. Sin embargo, aunque para los fanáticos fue una sorpresa, en los sets de grabación, el estado del actor era casi un secreto a voces.

Bruce Willis abandonó la actuación a los 67 años (Foto: Justin Tallis / AFP).

Las películas de Bruce Willis en 2022

Tras el anuncio, muchas personas acusaron a Randall Emmett, productor de películas, como el responsable de explotar a la celeb de Estados Unidos, que continuó el rodaje de “Midnight in the Switchgrass”, algo que el joven director ha negado.

Incluso, Emmet ha señalado sentirse orgulloso de la participación de la leyenda del cine. “Si Bruce no hubiera querido estar en el set, no habría estado allí”, comentó.

Del mismo modo, el abogado del protagonista de “Duro de matar”, Martin Singer, indicó a Los Angeles Times que era el actor quien insistía en seguir grabando, pues “podía hacerlo, al igual que muchos otros diagnosticados con afasia que son capaces de seguir trabajando”.

“Debido a que el Sr. Willis apareció en esas películas, pudieron ser financiadas. Eso resultó en que literalmente miles de personas tuvieran trabajo, muchas durante la pandemia de COVID-19″, añadió el hombre de leyes.