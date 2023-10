Fue en marzo de 2022 que la familia de Bruce Willis anunció que el actor de Hollywood se retiraba del mundo de la actuación tras haber sido diagnosticado de afasia, un trastorno que afecta el lenguaje y la capacidad de comunicación; pese a los cuidados y tratamiento al que fue sometido, en febrero de 2023, se dio a conocer que su condición había avanzado y se determinó que tenía demencia frontotemporal (FTD). Debido a que su estado se ha agravado, te damos a conocer cómo avanzó su enfermedad.

Cabe señalar que el protagonista de “Sexto sentido” es cuidado por sus seres queridos, quienes lo están ayudando a transitar este mal. Su esposa Emma Heming, su expareja Demi Moore y sus hijos están pendientes de su salud.

La vez que Bruce Willis llegó al estreno europeo de "Glass" en el centro de Londres el 9 de enero de 2019 (Foto: Tolga Akmen / AFP)

BRUCE WILLIS YA NO PUEDE HABLAR

A propósito de la llegada de “Moonlighting” a Hulu, su creador Glenn Gordon señaló que visitó a la estrella estadounidense para contarle que la serie que protagonizó entre 1985 y 1989 iba a emitirse en dicho servicio de streaming. Además de revelarnos su reacción, también narró cómo lo vio.

“Cuando pasé tiempo con él, hablamos de ello [la serie] y sé que está emocionado, aunque no puede decírmelo. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce”, dijo en entrevista a New York Post.

Bruce Willis posando para los fotógrafos mientras llega al estreno británico de "A Good Day To Die Hard", la quinta película de la franquicia "Die Hard", en el centro de Londres el 7 de febrero de 2013 (Foto: Justin Tallis / AFP)

A BRUCE WILLIS SE LE FUE LA ALEGRÍA DE VIVIR

Lo señalado por Gordon nos muestra cómo la enfermedad del querido actor de “Duro de matar” ha ido avanzando, pero eso no fue todo lo que dio a conocer, pues contó cómo se encuentra anímicamente.

“Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí, pero la alegría de vivir se ha ido”, agregó.

En otro momento, narró que cuando visita a Willis, él siente que el actor se demora entre uno a tres minutos en reconocerlo. “Me he esforzado mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria”, concluyó.

En febrero de 2023, se le diagnosticó demencia frontotemporal a Bruce Willis (Foto: Angela Weiss / AFP)