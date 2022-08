Hace unos meses, Bruce Willis envió un comunicado anunciando su retiro de la actuación, tras más de 30 años y varios premios internacionales, debido a complicaciones con su salud, los cuales le impedían continuar grabando cintas.

De acuerdo con la celeb de Estados Unidos, el motivo que lo llevó a ponerle fin a su exitosa carrera es la afasia que le fue diagnosticada, la cual es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación del actor.

Esta decisión fue confirmada por Emma Heming Willis, la esposa del reconocido artista, en la que reconoció que tanto ella, como las hijas del actor y Demi Moore, expareja de Bruce, se han unido para apoyarlo en el tratamiento que debe atravesar.

Bruce Willis como John McClane en una de las escenas de "Jungla de Cristal" (Foto: 20 Century Fox)

EL TALENTO OCULTO DE BRUCE WILLIS

El actor de 67 años es ampliamente reconocido por protagonizar exitosas cintas como “Sin City”, “Pulp Fiction”, “Armageddon”, “Sexto sentido” y muchas otras más; y por las que ha recibido más de un centenar de premios.

Sin embargo, pocas personas recuerdan que Willis tuvo un paso por la música, donde ha llegado a lanzar hasta tres discos, siendo el primero en 1987 y titulado “The Return of Bruno”, el cual contiene temas en Pop y R&B.

Debido a esto, el actor que dio vida a John McClane en la serie de “Duro de matar”, es capaz de comprender cómo funcionan una gran cantidad de instrumentos, lo cual demostró en una publicación en Instagram realizada por su esposa Emma.

“Su talento habla por sí solo. Lo dejaré aquí”, fue el mensaje de la mujer, junto a un video donde se ve al actor sentado en la escalera y tocando la armónica, junto a un guitarrista no identifica con quien interpreta un tema Country.

Cabe destacar que no es la primera vez que Emma Heming destaca la carrera musical de Willis, pues hace unas semanas compartió un video del actor interpretando “Under the Boardwalk” junto a The Tempations.

“Mi lema es que no dejes que el miedo te detenga. ¿Por qué? Porque el miedo me detiene constantemente. Lo cual es otra razón por la que me enamoré de mi esposo. El miedo nunca lo ha detenido. Quiero decir, ¿qué clase de confianza de siguiente nivel se necesita para cantar como líder con The Temptations? Pueden decir lo que quieran (y vaya que lo han hecho) pero este tipo siempre se ha dejado llevar por su pasión y nunca ha dejado que los detractores lo detengan de, bueno, nada”, destacó en su publicación.

Es precisamente esta cualidad de Willis lo que, según su esposa, la enamoró.

“Y por ello siento mucho respeto, amor y admiración por ese hombre. Disfruta de esta cancioncilla que me alegra el corazón”, sentenció.