BTS causa locura en TikTok con su nueva canción ‘On’

Sin duda una de las boyband del momento es BTS. La agrupación musical surcoreana se ha vuelto la favorita de millones de personas alrededor del mundo, recibiendo mucho amor y fidelidad por parte de sus fanáticos. Es por eso que, a horas del lanzamiento oficial de su nuevo álbum ‘Map of the Soul: 7’, el fenómeno del momento quiso darle una sorpresa a sus fans.

Se trató de un adelanto de 30 segundos de la canción ‘On’ en TikTok provocando una reacción inesperada en sus fans. ¿Qué pasó? La locura fue tanta que el ‘ARMY’ hizo que la aplicación se saturará y se cayera por muchas horas en todo el mundo.

Lo curioso, e impresionante, es que la caída de TikTok se dio a tan solo 20 minutos de haber anunciado el adelanto de ‘On’, que cuenta con la colaboración de Sia. Muchos cibernautas no tardaron en comunicar por otras redes sociales el gran poder que tiene el ARMY al hacer que la aplicación colapsará rápidamente.

A pesar de que recién el día de hoy se ha estrenado el álbum completo, ‘Map of the Soul 7’ ya contaba con más de cuatro millones de copias vendidas anticipadamente. No hay duda de que su nuevo producto musical será uno, si es que no el primero, de los discos más vendidos en el 2020.

BTS también publicó el videoclip oficial en YouTube de la canción en cuestión, y en tan solo siete horas ya superó las 18 millones de reproducciones.

El próximo lunes, la banda viajará a Seúl en donde ofrecerá una rueda de prensa para hablar sobre su nuevo lanzamiento y su próxima gira mundial que abarcará Asia, Norteamérica y Europa, presentándose por primera vez en España.

