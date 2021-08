Sin lugar a duda, BTS se ha convertido en una de las agrupaciones más exitosas de los últimos tiempos, ya que desde su debut en 2013 no ha hecho otra cosa que hacerse de reconocimientos e incrementar la cantidad de fanáticos en todo el planeta que suman decenas de millones.

Debido a que su música en el género k-pop ha calado fuerte en sus seguidores, todos están a la expectativa de conocer sus nuevos proyectos, pero sin dejar de lado lo que les pasa a sus miembros. Y es que además del gusto por sus temas, las ARMY, su ejército de fans, están muy pendientes de sus vidas privadas, en especial con las cosas del corazón.

Por ello, no es de extrañarnos que muchas integrantes de su ‘fandom’, quizá uno de los más grandes del mundo, sueñen con tener algo más con ellos; y aunque no deberíamos negar esa posibilidad, si eres una de sus admiradoras que está fuera de Corea del Sur, deberías tener en cuenta que los chicos de la popular boy band tienen prohibido casarse con una extranjera.

Son el grupo con mayores ventas en la historia de Corea del Sur, con más de treinta millones en Gaon Music Chart (Foto: BTS / Instagram)

¿POR QUÉ LOS BTS NO PUEDEN CASARSE CON UNA EXTRANJERA?

Si pensabas que alguno de los integrantes de BTS estaba casado, te contamos, para alegría de muchos, que todos son solteros, pues ellos están enfocados en sus carreras, pensando en mantenerse como un fenómeno mundial tras haber conquistado otros mercados musicales luego de cruzar sus fronteras.

A pesar de que a ninguno se le conoce un romance, estos idols surcoreanos tienen muy claro que su vida es distinta al resto. Si bien, pueden enamorarse como cualquier persona normal, ellos tienen prohibido algunas cosas, sobre todo porque deben cumplir ciertas tradiciones.

¿Por qué no pueden casarse con una extranjera? Los integrantes de BTS no pueden casarse con una extranjera porque deben cumplir tradiciones familiares, siendo el principal mantener en toda su ascendencia el apellido de la familia; es decir, el hijo mayor y primogénito deberá contraer nupcias con una mujer de Corea del Sur, aunque no es obligatorio. Es más, las familias adineradas continúan pactando citas a ciegas para unir a sus hijos.

Han recibido numerosos reconocimientos como seis American Music Awards, nueve Billboard Music Awards y nominaciones en los premios Grammmy y premios Brit (Foto: BTS / Instagram)

LOS QUE SON HIJOS MAYORES Y PRIMOGÉNITOS

Es así que V, cuyo nombre es Kim Tae-hyung, al ser el hermano mayor, tendrá que unirse con una persona de su misma nacionalidad. Lo mismo pasa con RM, Kim Nam-joon, quien también deberá seguir las costumbres arraigadas de su sociedad.

Jimin es otro de los miembros de BTS que no podría casarse con una extranjera, pues al ser el primogénito de la familia Park deberá seguir con las normas familiares.

LOS QUE SON HIJOS MENORES

Aunque dentro de sus familias son los hijos menores y ya hay un primogénito, Suga y Jin, ambos de 28 años; J-Hope, de 27 años; y Jungkook, de 23, podrían enamorarse de quiénes quisieran, no importando su nacionalidad, pero tomando en cuenta que las tradiciones en su país están muy arraigadas, no sería extraño que se casen con sus compatriotas. Aunque cuando alguien se enamora perdidamente, quizá eso podría quedar de lado.