Los “BTS” son la banda de K-Pop más deseada por los fanáticos alrededor del globo. Son millones sus fanáticos, sus reproducciones en la diferentes plataformas digitales y sus seguidores en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde superan los 62 millones. Sin embargo, y a pesar de todo ese cariño que le tiene su ARMY, estos grupos de fanáticos y cualquier curioso tienen terminantemente prohibido sacarse una foto con un miembro de la agrupación musical.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los idols que cumplirán servicio militar en Corea del Sur este 2022

Se ha visto varias veces que en las reuniones o videollamadas que la banda coreana tiene con su púbico, “BTS” guarda una respetable distancia de sus seguidores, quienes están prohibidos de abrazarlo o entregarles regalos.

Por ello, no es de extrañar que el grupo de ‘V’ camine en todo momento con un personal de seguridad y staff. Las medidas contra quienes intentan burlar ese cerco perímetro montado son duras: además de la samaqueada que te llevas, eres invitado (a) a dejar el recinto

"BTS" tiene que seguir al pie de la letra las recomendaciones e indicaciones de su manager y representantes (Foto: BTS / Facebook)

¿POR QUÉ “BTS” TIENE PROHIBIDO LAS FOTOS CON SUS FANS?

La orden no viene de algún integrante de la banda surcoreana, sino de los representantes y empresas que manejan la carrera musical y la imagen de BTS. ¿La razón? Las empresas de entretenimiento - como Big Hit Music, de Corea del Sur- y representación de artistas lo hacen para cuidar su ‘patrimonio’ y como una forma de compensación por lo invertido en su entrenamiento así como para cuidar su imagen. BTS, por ejemplo, no puede cambiarse el look sin preguntarle primero a sus agentes.

Otra de las razones por las que evitan las fotografías es para evitar que se difunda en redes sociales dónde están andando o cuál es su ubicación. Así, salvo que sea en un programa de televisión o seas una personalidad famosa, no puedes romper estas disposiciones.

Vale agregar que las fans que suelen encontrarlos en sitios públicos, prefieren respetar su tiempo personal y solo llegan a grabarlos de lejos y publicar después de que se retiran.

“V”, miembro de “BTS” ya tiene decidido el nombre de su futuro hijo

Luego de estar en la gala de los Grammy 2022, Kim Tae-hyung, conocido popularmente como “V”, compartió junto al resto de integrantes de la agrupación una reunión con sus fanáticos vía videollamada y ahí fue donde soltó el nombre de su futuro. Si quieres conocerlo, INGRESA AQUÍ.