¿Por qué Suga sigue soltero? BTS es una de las agrupaciones musicales más importantes de los últimos años. El grupo surcoreano se convirtió en el máximo exponente del K-pop, pero ha podido superar las barreras del género para hacerse mundialmente conocido. Su última colaboración con la banda Coldplay es una muestra de su influencia. Por ello, sus miembros, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, son las verdaderas celebridades del momento y tienen ciertas reglas que deben cumplir hasta en los casos del corazón.

Este aspecto ha sido uno de los más comentados, sobre todo por parte de ARMY. Los idols son los más famosos y, hasta algunos como V, son considerados los más guapos del mundo pero no tienen una pareja conocida. Solo hubo rumores sobre V y una desconocida chica, pero no ha habido más detalles al respecto.

En el caso de Suga, por ejemplo, se sabe que tuvo una relación sentimental antes de ser parte del grupo BTS. Fue en la secundaria pero, al parecer, no terminó del todo bien porque el miembro de Bangtan, ya famoso, le escribió una carta a su expareja.

Suga, sin embargo, a sus 28 años, ha declarado que el matrimonio sí forma parte de sus planes de vida, pero hay un detalle que no le permite estar con una pareja estable ahora. ¿Es por una regla estricta de BigHit, como piensan algunos seguidores?

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook posan para la campaña de promoción de la banda. (Foto: BTS / Facebook)

¿QUÉ SE SABE DEL MOTIVO DE SUGA PARA SEGUIR SIENDO SOLTERO?

Ante la constante curiosidad sobre su soltería, Suga respondió a sus seguidores sobre el motivo para que no tenga una novia. En una entrevista con Elle Girl Rusia, el miembro de BTS dijo que prefiere no pensar en el amor, porque su ritmo de trabajo no lo permitiría tener una pareja.

El rapero señaló que todas su atención está puesta en su desenvolvimiento en BTS. Su carrera, para el artista, es lo más importante en la actualidad, por lo que no tiene intenciones de estar en una relación sentimental, así el enamoramiento lo sorprenda con las defensas bajas.

De esta manera, se descartó que haya tenido alguna prohibición por parte de BigHit al ser miembro de BTS. Según su versión, todo depende de su deseo de dar lo mejor de sí para que su trayectoria en la música sea algo que perdure más allá de los años. Los Bangtan no piensan en otra cosa que en su carrera.

¿QUÉ ANHELABA SER SUGA DE BTS ANTES DE CONVERTIRSE EN CANTANTE?

Durante una entrevista con la revista Billboard, Suga de BTS reveló que siempre quiso ser jugador profesional de básquetbol. Sin embargo, el joven no pudo conseguir cumplir su sueño debido a su corta estatura, pues aunque el cantante surcoreano mide 1.74, no fue suficiente para poder desempeñarse como atleta de este deporte.

“Tenía muchas ganas de convertirme en jugador de baloncesto cuando era más joven, pero no pude crecer más alto. Es un recuerdo muy triste. Tengo la misma estatura que tenía en mi segundo año de secundaria”, confesó el rapero.

El baloncesto es el deporte preferido de Suga, de hecho jugó para su escuela secundaria, Kangbuk High School. Durante esa época, el rapero ganó varios partidos y le dio muchas glorias al lugar donde estudió.

Aunque no es un atleta profesional, Suga no ha dejado por completo el básquet. Cuando tiene tiempo libre, la estrella de K-pop suele tomar el balón y encertar algunas canastas. Él la pasa muy bien practicando este deporte, del cual se enamoró desde muy joven.

Suga expresó su sentir, lo bueno y malo, en “First Love”, la canción en solitario que ha lanzado en el segundo álbum de BTS “Wings” (Foto: Suga / Instagram)

¿EN CUÁNTO ESTÁ VALORIZADO EL FAMOSO GRUPO SURCOREANO?

BTS vale más de 36 mil millones de dólares al año, según un estudio del Instituto de Investigación Hyundai, publicado en el South China Morning Post. Y es que la boyband es más que un grupo de K-pop para la economía de Corea del Sur pues representan mucho dinero para las grandes firmas de la industria musical.

La banda surcoreana hizo su fortuna a través de su música, ventas de álbumes, conciertos, mercadería y patrocinios. A pesar de cantar principalmente en coreano, BTS es uno de los grupos musicales más influyentes y populares en el mundo. Todo lo que tocan, parece convertirse en oro.

