“Cadáveres” (“Bodies” en su idioma original) es un thriller de ciencia ficción de Netflix que sigue a cuatro detectives que viven en cuatro épocas distintas (1890, 1941, 2023 y 2053) que encuentran el cadáver de la misma víctima de asesinato en el barrio londinense de Whitechapel y que está relacionado con una misteriosa conspiración que abarca más de 150 años.

La serie basada en la novela gráfica de Si Spencer fue creada y dirigida por Paul Tomalin, también tiene como director a Marco Kreuzpaintner y como guionistas a Danusia Samal y a Paul Tomalin. Además, la ficción británica tiene una duración de 60 minutos.

Amaka Okafor, Jacob Fortune-Lloyd, Kyle Soller, Shira Haas, Stephen Graham, Tom Mothersdale, George Parker, Synnove Karlsen, Michael Jibson, Emily Barber, Nitin Ganatra, Greta Scacchi, Gabriel Howell, Chloe Raphael, Andrew Whip y Derek Riddle conforman el elenco de “Cadáveres”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CADÁVERES”

1. Amaka Okafor como Shahara Hasan

Amaka Okafor, actriz inglesa conocida por su trabajo en teatro y sus papeles en la película “Greatest Days”, así como en la serie de BBC One “The Responder” da vida a Shahara Hasan, una DS dedicada que vive y trabaja en 2023. “Era como una auténtica comida de tres platos con un personaje. Me encanta que ella tenga tantas facetas diferentes y que yo no estuviera limitada”, explicó la actriz a RadioTimes.

Amaka Okafor como Shahara Hasan en la serie británica "Cadáveres" (Foto: Netflix)

2. Jacob Fortune-Lloyd como Charles Whiteman

Jacob Fortune-Lloyd, que apareció anteriormente en series como “Wolf Hall”, “Endeavour”, “Strike Back”, “The Queen’s Gambit”, “The Power” y “The Great”, interpreta a Charles Whiteman, el DS que trabaja en 1941 y tiene dudas morales. El actor describió a su personaje como “un lobo solitario”, “un superviviente”, “un poco villano” y “despiadado”.

Jacob Fortune-Lloyd como Charles Whiteman en la serie británica "Cadáveres" (Foto: Netflix)

3. Kyle Soller como Alfred Hillinghead

Kyle Soller, conocido por su papel en la serie de “Star Wars”, “Andor”, y sys papeles en “Poldark”, “Brexit: The Uncivil War”, “Bad Education”, “Silent Witness” y “You, Me and the Apocalypse”, interpreta a Alfred Hillinghead en “Cadáveres”. Se trata del inspector detective en 1890 que sigue las reglas.

Kyle Soller como Alfred Hillinghead en la serie británica "Cadáveres" (Foto: Netflix)

4. Shira Haas como Iris Maplewood

Shira Haas, que participó en películas como “The Zookeeper’s Wife” y “Mary Magdalene, y en series como “Unorthodox” y “Shtisel”, es la encargada de dar vida a Iris Maplewood, una detective del futuro, específicamente de 2053.

Shira Haas como Iris Maplewood en la serie británica "Cadáveres" (Foto: Netflix)

5. Stephen Graham como Elías Mannix/Julian Harker

Stephen Graham, que apareció en “Gangs of New York”, “The Irishman”, “This Is England”, “Line of Duty”, “Peaky Blinders”, “The Walk-In”, “Code 404″ y “Boiling Point”, asume el papel de Elías Mannix/Julian Harker, una figura misteriosa y el fundador de un grupo autoritario llamado The Executive.

Stephen Graham interpreta a uno de los detectives de la serie “Cadáveres” (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Cadáveres”:

Tom Mothersdale como Gabriel Defo

George Parker como Henry Ashe

Synnove Karlsen como Polly

Michael Jibson como Jack Barber

Emily Barber como Kathleen

Nitin Ganatra como Ismael Hasan

Greta Scacchi como la mujer

Gabriel Howell como el joven Elías

Chloe Raphael como Esther

Andrew Whip como Ladbroke

Derek Riddle como Calloway