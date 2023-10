Si te has adentrado en la serie limitada de Netflix “Cadáveres” (o “Bodies” en su título original), seguro te habrás topado con la misteriosa frase que se repite una y otra vez: “Eres digno de amor” (o “Know You Are Love” en inglés). En este artículo, desentrañamos el misterio detrás de esta expresión en medio de crímenes, viajes en el tiempo, asesinatos y un sinfín de incógnitas. Así que, si aún no sabes qué significa, sigue leyendo.

La serie se adentra en las historias de cuatro detectives de diferentes épocas: Edmond Hillinghead en la década de 1890, Charles Whiteman en 1941, Shahara Hasan en la actualidad e Iris Maplewood en el año 2053. Cada vez que aparece un cadáver, estos detectives se lanzan a la caza del asesino, pero pronto descubren que el rompecabezas es más complicado de lo que parece.

Ahora bien, hablemos de esa frase enigmática. ¿Por qué “Eres digno de amor” y no cualquier otra cosa? La respuesta se encuentra en Mannix, el líder de una secta en el futuro que es interpretado por Stephen Graham.

¿QUÉ SIGNIFICA LA FRASE “ERES DIGNO DE AMOR”?

En el intrigante mundo distópico de 2053, Mannix y su misterioso culto han adoptado una frase que resuena a lo largo de la trama: “Eres digno de amor”. Pero, ¿qué significa realmente esta expresión y por qué se ha convertido en el lema de su nueva sociedad llamada “KYAL” (iniciales de “Know You Are Love”)?

En un contexto en el que la lealtad al Ejecutivo se ha vuelto fundamental para la supervivencia, “Eres digno de amor” es mucho más que unas simples palabras. Se asemeja, de alguna manera, al “Heil, Hitler” utilizado por los nazis, una señal de adhesión inquebrantable a la causa.

Sin embargo, la historia detrás de esta frase es profundamente personal y emocional.

¿POR QUÉ SE VOLVIÓ EL MANTRA DE LA SECTA DE MANNIX?

La raíz de “Eres digno de amor” proviene del anhelo más profundo de Mannix: formar una familia y ser amado incondicionalmente. Criado por padres adoptivos, su deseo principal es la aceptación genuina de quienes es.

Esta frase se convierte en su mantra, impulsándolo en su búsqueda por crear un mundo nuevo y mejor, donde la conexión y el amor sean fundamentales.

Así que, aunque pueda sonar como una consigna vacía en un contexto de control político, representa la lucha de Mannix por encontrar un lugar en un mundo despiadado y su firme creencia en que todos merecemos ser amados y aceptados por lo que somos.

Además, demuestra lo marcado que está el personaje por su infancia y el abandono de sus padres biológicos.

