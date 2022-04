La nueva versión de “Café con aroma de mujer” sigue dando de qué hablar gracias al éxito que ha obtenido tras su llegada a Netflix, el pasado 29 de diciembre. Desde entonces el público quiere conocer todos los detalles de la producción colombiana, como, por ejemplo, cómo fue la relacion de los actores Laura Londoño y William Levy durante las grabaciones de la ficción.

Si bien la telenovela se estrenó primero en Colombia en mayo de 2021 a través de Canal RCN, fue recién con su arribo a Netflix en diciembre del año pasado que logró convertirse en un fenómeno internacional, con altos índices de audiencia en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

La historia de amor de ‘La gaviota’ y Sebastián Vallejo cautivó al público, además de un excelente elenco de actores. La llegada del melodrama al servicio de streaming reavivó un rumor: la supuesta mala relación que habría existido entre Londoño y Levy mientras interpretaban a ‘La gaviota’ y a Sebastián. ¿Qué hay de cierto en esto? Aquí la respuesta.

La telenovela "Café con aroma de mujer" se ha posicionado como la favorita de millones de personas en toda América Latina (Foto: Telemundo)

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN DE LAURA LONDOÑO Y WILLIAM LEVY DURANTE LAS GRABACIONES DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

Existe un rumor que señala que Laura Londoño y William Levy habrían tenido una mala relacion durante las grabaciones de “Café con aroma de mujer”, telenovela que ambos protagonizan. Sin embargo, la actriz colombiana ha querido desmentir esto a su manera.

Laura Londoño hizo frente a esta polémica a través de una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo por sus historias de Instagram. Fue así como la actriz colombiana se sinceró con sus seguidores sobre el tipo de relacion que tuvo con el galán cubano en los sets de grabación.

“¿Por qué hablan tanto de tu mala relación con William Levy?”, le preguntó una fan a través de Instagram, el lunes 18 de abril.

William Levy protagoniza la telenovela "Café con aroma de mujer" junto a Laura Londoño y Carmen Villalobos (Foto: William Levy / Instagram)

Londoño aprovechó esta pregunta para abordar el tema: “Yo me pregunto exactamente lo mismo porque no sabes cuántas preguntas hay de ‘¿de verdad que te llevabas muy mal con William…?”, escribió.

La actriz colombiana reconoció que no todo fue color de rosa en su relación con el galán cubano ya que no siempre se llevaron ‘superbien’, pero aclaró que nada fuera de lo normal.

“Aquí hay de todo. Había días que nos llevábamos superbien y días que no porque eso es así en la vida real y en la vida de ficción y en todas las vidas. A veces uno quiere y a veces uno no quiere ver al otro, pero aún así seguimos trabajando”, afirmó Londoño.

Laura Londoño ha ganado más popularidad en el exterior con "Café con aroma de mujer" (Foto: RCN Televisión)

La actriz que dio vida a ‘La gaviota’ afirmó que volvería a trabajar con William Levy porque tuvieron fueron buenos compañeros de trabajo y aprendió mucho de él. De esta manera, dejó claro que no hay ningún tipo de enemistad o resentimiento entre ellos.

“Volvería a trabajar con él, claro que sí, obvio que sí”, respondió sin dudarlo a las preguntas de sus fans en Instagram.

“Agradecí enormemente además trabajar al lado de él, aprendí millones de cosas. No necesariamente uno se tiene que volver íntimo amigo de todas las personas con las que trabaja y eso no necesariamente quiere decir que uno los odia, los detesta. No nos vayamos a los extremos. Todo estuvo perfecto”, agregó la intérprete, según People en Español.