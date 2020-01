Leonardo DiCaprio y Camila Morrone son una de las parejas de Hollywood del momento. A final del 2017, unas imágenes del protagonista de ‘Titanic’ saliendo de la casa de la joven actriz se hicieron públicas y desde la fecha, han sido inseparables. Si bien Leo tiene 45 años y Camila 22, las más de dos décadas de diferencia no representan un problema, pues la pareja parece estar pasando por su mejor momento.

Camila Morrone confesó en una reciente entrevista para la Revista W, que años atrás era una gran seguidora de Justin Bieber. La actriz de 22 años, hija de los actores argentinos Maximo Morrone y Lucila Solá, contó que cada que acompañaba a sus padres a audicionar, aprovechaba para buscar al cantante de ‘baby’ en su celular.

“Iba a cada audición con ellos [sus padres] y me sentaba en la sala de espera. Pasaba el tiempo mirando a Justin Bieber en mi teléfono. Yo era un gran belieber", comentó la actual pareja de Leonardo DiCaprio, con quién leva saliendo más de dos años. La actriz también reveló haber hecho casting para participar en la primera película de Justin Bieber.

“Envié cintas de audición para estar en su película. Me grabé cantando ‘One Less Lonely Girl’ para poder ser una de sus fans en el documental. Dejé mi DVD en la oficina de correos y nunca volví a tener noticias", añadió. Si bien no logró participar en ‘Never say never’, su debut en la pantalla grande fue, nada más y nada menos, con la película ‘Bukowski’ de James Franco.

Recientemente, Morrone fue vista en la playa San Bartolome en el Caribe disfrutando del sol y la arena junto a su novio Leonardo DiCaprio, quién retrataba en todo momento sus vacaciones con una cámara GoPro.

TE PUEDE INTERESAR