Desde que cruzó sus fronteras y llegó a las pantallas de diferentes partes del mundo, la telenovela turca “Madre” (“Anne”, en su idioma original) ha conmovido hasta las lágrimas a la audiencia; y no es para menos, pues la desgarradora trama que cuenta la triste vida de Melek, una niña que es víctima de maltratos por parte de su propia progenitora y su padrastro, ha provocado todo tipo de reacciones.

Aunque en su vida aparece Zeynep, quien la encuentra dentro de una bolsa en la basura y decide hacerse cargo de ella, no todo resultará fácil, pues en el camino conocerán todo tipo de personas como Alí Arhan, un periodista de investigación que está de vacaciones y descubre que la profesora se llevó sin autorización a la pequeña, por lo que decide chantajearla: si no accede a pasar una noche con él, contará sobre el secuestro. Si bien, esto jamás pasó, al darse cuenta de que la maestra está dispuesta a todo para proteger a la niña, decide ayudarla.

El papel de este personaje es interpretado por Can Nergis, quien en un inicio se ganó el rechazo del público por su comportamiento, pero luego que decide brindarles apoyo, la gente en sus casas lo aplaudió. Debido al revuelo que originó su presencia en la producción otomana, te contamos quién es este actor.

Ali le propone a Zeynep tener intimidad con ella para que no cuente que secuestró a Melek en "Madre" (Foto: MedYapım / MF Yapım)

13 DATOS QUE DEBES SABER SOBRE CAN NERGIS / ALI ARHAN EN “MADRE”

A continuación, los datos que debes conocer de este galán turco que se ha robado millones de corazones.

1. Nacimiento y edad

Can Nergis nació el 27 de mayo de 1985 en Estambul, Turquía, y actualmente tiene 36 años.

2. Familia

Él es hijo de una familia que es dueña de un negocio dedicado a la preparación de comida casera.

El actor se mantiene vigente en el mundo de la actuación desde 2011 (Foto: Can Nergis / Instagram)

3. Primeros años

Vivió en Estambul. Cuando era adolescente estuvo interesado por la Educación y al terminar el colegio viajó a Londres para continuar sus estudios.

4. Sus inicios en el modelaje

Al notar su porte y presencia, su tía, una diseñadora de modas, lo alentó a ingresar al mundo de las pasarelas, iniciando de esta forma su carrera, pese a la negativa de su familia.

Los ojos del actor turco han enamorado a muchos televidentes (Foto: Can Nergis / Instagram)

5. Se muda para desempeñarse como modelo

Su carrera como modelo comenzó a despegar y tuvo que mudarse a China, donde firmó un contrato con una agencia de dicho país. Modeló durante tres años en Hong Kong, tiempo que le permitió ser reconocido y llamado para desfilar en Singapur, Malasia y Japón.

6. Nuevos horizontes y abre un negocio

Can Nergis abrió sus horizontes y viajó a Tailandia, país donde se instaló por cinco años. Asimismo, abrió un restaurante con la ayuda de su padre, pero tuvo que cerrarlo porque recibió una propuesta para regresar a Turquía.

El histrión ha destacado por su gran versatilidad para interpretar papales (Foto: Can Nergis / Instagram)

7. En el mundo de la interpretación

Ya en su país natala, integró el elenco de “A pesar de todo” (2011), “Dila Hanim” (2012), “Pasa Gönlüm” (2014), “Calles traseras” (2014-2015), “Maral” (2015), “Dulce venganza” (2016), “Tahin pekmez” (2017), “Madre” (2016-2017), “Börü” y “Operación lobo” ambas de 2018, “Yasak Elma”, (2020-2021) “Kagit Ev” y “Mevlana” las dos de 2021, y “Adanis: Kutsal Kavga” (2022).

8. Idiomas

El políglota, ya que habla turco, inglés, chino y tailandés con fluidez, y tiene nivel elemental de japonés y ruso.

A él le gusta disfrutar su tiempo libre al lado de sus seres queridos (Foto: Can Nergis / Instagram)

9. ¿Tiene pareja?

Can Nergis está casado con la modelo serbia Jelena Milosavljevic, con la que contrajo matrimonio en 2016 en Holanda.

10. Hijos

Fruto del matrimonio de Can Nergis y Jelena Milosavljevic llegó a este mundo su hija Mila. El actor confesó que haber vivido varios años en el extranjero y ser musulmán y su esposa cristiana lo han hecho ver todo de una forma distinta y hará que su hija elija a qué religión desea pertenecer.

El día en el que se casó el actor Can Nergis con la modelo serbia (Foto: Jelena Nergis / Instagram)

11. ¿Qué piensa de haber interpretado a Ali en “Madre”?

Nergis dijo que le gustó interpretar al periodista Ali Arhan, toda vez que su abuela se desempeñó en esa carrera. Por eso fue muy emotivo para él.

12. Aficiones

Le gusta practicar deportes, en especial los acuáticos, extremos, montañismo, artes marciales y equitación. Aunque por su talla, que es 1.93 cm, fue llamado para pertenecer al equipo de vóley y básquet.

A él le encanta estar en el mar (Foto: Can Nergis / Instagram)

13. ¿Qué proyectos profesionales tiene?

Can Nergis contó que estuvo a punto de ir a trabajar a Estados Unidos en 2012, pero no se dio. “Ahora me encantaría pasar una temporada allí con mi esposa y mi hija, unos seis meses, y si nos gusta, quedarnos a vivir”, señaló en entrevista a Diez Minutos.