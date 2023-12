Ocho años después de la trágica muerte de Tirone José González Orama, mejor conocido por su nombre artístico Canserbero, finalmente Natalia Améstica, su exmánager y esposa de su productor musical, confesó que asesinó al rapero, compositor y activista venezolano, y al músico Carlos Molnar, y que su hermano Guillermo la ayudó a alterar la escena del crimen.

María Natalia Amesquita reveló que antes de cometer el doble homicidio preparó una jarra de té en el que vertió dos blisters de Alpram de 0.5 mg. “Se dio la oportunidad para hacerles un té. En ese té coloqué Alpram, como, dos blisters de Alpram de 0.5, en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedar somnoliento”, explicó en un video donde se le ve con las manos atadas.

“Yo estaba en la cocina preparando la cena y, al llegar Carlos, vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello.Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo. Y quien me ve es Tirone, y se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, no me pude controlar, y cae en el sofá dormido”, agregó Amesquita.

Pero ¿qué es exactamente el Alpram, el medicamento que utilizó Natalia Améstica en el crimen de Canserbero?

Tirone José González, conocido como Canserbero, murió a los 26 años en Maracay (Foto: Canserbero / Instagram)

¿QUÉ ES EL ALPRAM?

De acuerdo con el sitio web de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alpram es un medicamento cuya sustancia activa es Alprazolam y “es útil para el tratamiento de los diferentes cuadros asociados con los síntomas de ansiedad como la neurosis de ansiedad, el trastorno de pánico, etc.”

No obstante, está contraindicado a personas que son sensibles a las benzodiacepinas, ya que pueden tener reacciones adversas como somnolencia, ligero dolor de cabeza y mareo.

En un video del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España se explica que el Alprazolam se emplea para el tratamiento a corto plazo de la ansiedad generalizada, síntomas de depresión y ataques de pánico, reduciendo su intensidad y frecuencia de aparición. Pero debe ser preescrito por un médico.

Natalia Améstica, su exmánager y esposa de su productor musical, utilizó Alpram para doparlo (Foto: Urban Roster / Facebook)

EFECTOS SECUNDARIOS DEL ALPRAM

Según la Facultad de Medicina de la UNAM, las reacciones adversas reportadas por los pacientes tratados con Alprazolam se observan generalmente al inicio de la terapia y desaparecen con la descontinuación del medicamento y la disminución de la dosis, y son las siguientes: