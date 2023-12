Aquel 20 de enero de 2015, Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, falleció tras, supuestamente, suicidarse al caer del décimo piso del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello en Maracay, en su natal Venezuela. Sin embargo, el caso fue reabierto y ahora ya se conoce la verdad de los hechos: fue asesinado por su mánager Natalia Améstica.

Canserbero era el principal representante del hiphop en América Latina en ese tiempo y las letras de sus temas son consideradas hasta ahora como profundas y cargadas de verdad acerca de problemas sociales, sentimentales y más. Hasta es idolatrado por ese aspecto. Pese al paso de los años, la familia del artista y fans mantuvieron vivo su legado y no dejaron de exigir justicia, la cual parece haber llegado finalmente.

El caso había sido reabierto en noviembre de este año y varios sospechosos habían sido detenidos, entre ellos Natalia Améstica y su hermano Guillermo, quienes estaban siendo acusados de falsa atestación y obstrucción de la administración de justicia, pues se creía que su declaración de ese entonces estaba alejada de la realidad.

LA DECLARACIÓN DE NATALIA AMÉSTICA ASEGURANDO SER LA ASESINA DE CANSERBERO

Este 26 de diciembre, el fiscal Tarek William Saab ofreció una conferencia sobre el caso, asegurando que el día 19 del mismo mes, los hermanos Améstica finalmente confesaron que ellos eran los culpables de la muerte del artista Canserbero y de Carlos Molnar, entonces pareja de Natalia.

Así mismo, mostró un video del momento exacto en el que la exmánager del artista venezolano confesó los hechos y detalló qué fue lo que verdaderamente pasó en el lugar de los hechos y también qué ocurrió después, ya que se montó toda una escena del crimen falsa para que parezca que ambos fallecidos habían peleado.

De acuerdo con lo expresado por Natalia, ella drogó a Canserbero y a Carlos Molnar con un té mezclado con Alpram para conseguir dormirlos. Mientras estaban en el proceso de caer rendidos, el que era su pareja se levantó mareado y se le acercó, así que tomó un cuchillo y lo atacó en el brazo, cuello y espalda, todo bajo la mirada del cantante, quien aún no se dormía.

“... Se dio la oportunidad para hacerles un té, al que coloqué Alpram. Ellos bebieron una taza cada uno. Yo estaba en la cocina preparando la cena y ví cómo estaba Carlos que se me acercó, así que lo ataqué en el cuello por la espalda y el brazo”, mencionó la confesa asesina en el video.

Antes de quedarse dormido, Natalia se acercó a Canserbero, quien estaba totalmente asustado por lo sucedido, pero no podía moverse. Ella le explica que lo hizo en un ataque de ira y que no se preocupara. Al ya quedar inconsciente, apuñaló al artista en el costado.

“El que me ve es Carlos, pero se preocupa mucho, pero estaba somnoliento. Le explicó que fue un ataque de ira y que no me pude controlar, pero cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, añadió Natalia Améstica.

Con la escena del crimen en su casa, ella llamó a su hermano Guillermo, quien se encargó de contactar con tres funcionarios del Sebin, quienes reciben un pago de 1000 dólares a cada uno con la finalidad asesorarlos y así montar que todo pareciera una pelea entre los dos y que al final Canserbero se suicidó por matar a Carlos Molnar.

“Desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver la situación, Él llegó a las 11 de la noche y estuvo con tres funcionarios del Sebin, de quienes desconozco su nombre. Ellos se encargaron de arreglar la escena para que parezca un homicidio - suicidio”, siguió relatando.

Acá puedes ver el video completo de la declaración de Natalia Améstica

¿POR QUÉ NATALIA AMÉSTICA ASESINÓ A CANSERBERO Y A CARLOS MOLNAR?

El portal La Patilla, asegura que en la conferencia de prensa, en la que se reveló toda la información y el video de la confesión de la asesina, el fiscal Saab habló mucho sobre lo ocurrido, como su papel en la investigación, la reapertura del caso y el porqué Natalia Améstica decidió asesinar a su representado y su propia pareja.

De acuerdo con lo expresado por el investigador a cargo, la detenida guardaba mucho odio y resentimiento a su pareja porque este no le habría querido pagar el dinero que invirtió en diciembre de 2014, unos meses antes del crimen, cuando se había realizado una gira internacional por Chile y Argentina.

También mencionó que su decisión de asesinar a Tirone pasa porque él, pese a trabajar juntos, no tenía una cercanía a ella y era indiferente, al punto de que habían ocasiones en las que ni le respondía el saludo. todo esto fue irritándola hasta que optó por quitarle la vida.

“Asesina a su pareja, con quien convivía 10 años, Carlos Molnar, porque según ella este decidió no pagarle el dinero invertido en la gira que acababan de hacer durante diciembre de 2014 en Chile y Argentina. Y a Canserbero porque él mantenía una actitud indiferente hacia ella, de no corresponderle el saludo y de no querer ser su amigo”, indicó Saab.