Ocho años después de la muerte de Canserbero, la exmanágener del icónico rapero confesó que no se quitó la vida, tal como se reportó inicialmente, sino que fue asesinado. La noticia ha impactado a sus fanáticos desplegados alrededor del mundo, pero ya en el 2021 el productor discográfico ‘El Chombo’ había publicado un video en el que daba pistas sobre el crimen. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

El pasado 20 de enero del 2015, los seguidores de Tirone José González Orama, conocido mundialmente como Canserbero, amanecieron con una fatídica noticia: las Policía de Venezuela había hallado el cadáver del rapero de 26 años en los exteriores del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello, en Maracay, Venezuela.

Los primeros reportes de los medios venezolanos indicaban que Canserbero se había lanzado desde un décimo piso después de matar supuestamente a su amigo Carlos Molnar, “en medio de una crisis psicótica”. Natalia Améstica, esposa de Molnar y exmánager de ‘Can’ se convirtió en la única testigo y entregó esa versión.

No solo los familiares del rapero venezolano rechazaron tales conjeturas, sino también muchos de sus fanáticos. Aun así, el caso fue cerrado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Aragua.

El Chombo y el asesinato de Canserbero

El productor discográfico, DJ y locutor, Rodney Sebastian Clark Donalds, conocido como ‘El Chombo’, fue uno de los personajes que desbarató la teoría del suicidio, basándose únicamente en los hechos reportados por las autoridades.

Precisamente, en el año 2021, el panameño publicó un video en su canal de YouTube para hablar sobre la vida de Canserbero y la tragedia que enlutó a sus fanáticos.

“(Canserbero) hizo un descenso veloz por gravedad desde un décimo piso en un edificio en Maracay y su vida entera termina de forma trágica. El dilema que tiene su fanaticada, que enviudó, es que si se suicidó o lo ‘suicidaron’. El reporte oficial dice que se suicidó”, empezó relatando ‘El Chombo’, fiel a su estilo.

“En un apartamento en donde solo había tres personas, la única sobreviviente a la tragedia dio la versión de que a la mitad de la noche a Cancerbero le dio un ataque de esquizofrenia y empezó a pelear con el marido de ella, que también era músico, y le entró a puñaladas, y lo mató”, agregó.

‘El Chombo’ hizo énfasis a la distancia en que fue hallado el cadáver de Canserbero y otras contradicciones.

“Y después se aventó por una ventana del apartamento con mucha fuerza porque cayó a una distancia que no coincide con una caída voluntaria. Ah, y después de muerto volvió a subir al apartamento para poner los vidrios de la ventana otra vez”, afirmó.

“Y aunque parezca increíble, esa es la versión oficial que dieron las autoridades para cerrar el caso. La única testigo de todo de lo que yo les acabo de contar, al ratito se mudó del país sin restricción de salida y cerraron el caso”, mencionó luego en su video.

Cabe indicar que la única autopsia que se realizó al cuerpo de Canserbero post mortem la hizo un médico muy cercano a Natalia Améstica, algo que provocó suspicacias.

“El doctor que hizo la autopsia es amigo de ella (Natalia) y las cámaras de seguridad estaban apagadas esa noche, todas”, recalcó ‘El Chombo’.

El panameño finalmente cuestionó que el caso se haya cerrado, pese a los cabos sueltos, y dejó entrever que la orden viene de “muy arriba”.

“Para mí todas las personas involucradas en esta muerte, pueden tener culpa o no, pueden haberlo planeado o no, pero lo que no creo es que ninguno de ellos tenga el poder de hacer que el caso se cierre. Cuando un caso ante la ley se cierra así porque sí con tantos cabos sueltos usualmente es porque esa orden vino de muy arriba”, sentenció ‘El Chombo’.

Te recomiendo ver este video

Declaraciones de los hermanos Natalia y Guillermo Améstica, tras cometer el asesinato del músico venezolano Canserbero. (Video: VTV)