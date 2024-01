¡La verdad salió a la luz! Luego de varias idas y venidas, la Fiscalía General de Venezuela llegó a la conclusión de que Natalia Améstica fue la autora intelectual del homicidio de José Tirone González, conocido como Canserbero, sucedido en enero de 2015. De esta manera, la primera versión que culpa al rapero de un homicidio-suicidio queda totalmente descartada.

Fue el pasado 26 de diciembre de 2023 cuando el nombre de Canserbero retumbó una vez más a nivel internacional. Sin embargo, las razones no fueron propiamente artísticas o hacían referencia a algunas de las canciones del nacido en Maracay.

En principio, se creía que Canserbero se suicidó al lanzarse desde lo alto de un edificio en Maracay (Foto: Canserbero / Facebook)

Resulta que las autoridades venezolanas determinaron vía rueda de prensa de que Natalia Améstica fue la culpable de la muerte del rapero y no se trató de un suicidio realizado por el músico. De tal manera que la versión de los hechos fue cambiada tras más de 8 años de espera e investigaciones de por medio.

¿CUÁL FUE LA PRIMERA VERSIÓN DEL DECESO DE CANSERBERO?

Como bien recordamos, la vida de Tirone González Orama dejó de brillar en enero de 2015 en circunstancias extrañas. Desde un comienzo, su deceso se vio envuelto en una oleada de teorías, polémicas y más, pues nadie tenía la respuesta exacta sobre lo que sucedió con el intérprete de “Querer querernos”-

No obstante, la primera versión contaba que Tirone había llegado al departamento de Carlos Molnar, amigo y pareja de su exmánager, quien vivía en el piso número diez. Posteriormente, el rapero se levantó en medio de la noche, tuvo una acalorada discusión con su colega y terminó acabando con su vida a través de puñaladas.

Carlos Molnar y Canserbero eran grandes amigos. Los dos fueron asesinados el 20 de enero de 2015 (Foto: El Universal)

Luego, según reza la primera versión, Tirone decidió quitarse la vida al arrojarse por la ventana del departamento. Al cabo de un rato, Améstica habría salido al lugar de los hechos y llamado a las autoridades para reportar lo sucedido.

Y aunque esta versión fue la más conocida por medios, la prensa y seguidores, jamás se pudo corroborar si el músico se quitó la vida. Una de las inconsistencias de tal versión es que Carlos y Tirone eran amigos, además de otras particularidades como que el cuerpo del rapero cayera boca arriba.

CONFESIÓN DE UNA ASESINA: LO QUE DIJO NATALIA AMÉSTICA Y CÓMO MURIÓ CANSERBERO

Tras encontrar inconsistencias en la primera versión, exhumar el cadáver del rapero, pedir las requisitorias correspondientes y dar con el paradero de Améstica, la exmánager no tuvo otra escapatoria que aceptar su culpa en uno de los asesinatos más polémicas en la escena hispana.

“Mi nombre es María Natalia Amestica son la una y media del 19 de diciembre del 2023 estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyrone González ‘Canserbero’”, contó Natalia Améstica sobre la muerte del rapero y su compañero de toda la vida.

Declaraciones de los hermanos Natalia y Guillermo Améstica, tras cometer el asesinato del músico venezolano Canserbero. (Video: VTV)

Posterior a ello, Natalia contó a sangre fría la manera en que asesinó con su marido y, luego de ello, procedió a apuñalar al rapero hasta la muerte tras el primer homicidio de su esposo.

“Quien me ve es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. El cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)”, aseveró Améstica en su relato.

Por su fuera poco, Natalia involucra a más personas en el crimen. Según la exmánager, fue su hermano Guillermo quien ideó arrojar el cadáver de Canserbero desde el piso diez para armar la teoría del homicidio-suicidio del cantante.

