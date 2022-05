Un nuevo galán ha llegado a la telenovela “Pasión de gavilanes” 2. Se trata del actor Carlos Quintero quien interpreta a Javier Ángel y que será una pieza importante en este drama colombiano. Su aparición se produce cuando Óscar Reyes y Jimena Elizondo atraviesan por un difícil momento en su relación sentimental.

Fue en febrero del 2022 cuando Telemundo estrenó la famosa telenovela “Pasión de gavilanes” 2 que se ha convertido en la preferida de miles de personas en distintas partes del mundo. Esta producción relata la historia de amor y venganza que envuelve a los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Precisamente, Óscar y Jimena se han caracterizado por tener una relación que siempre ha estado marcada por una supuesta infidelidad por parte del hombre.

Pero en esta historia no todo parece estar perdido para Jimena Elizondo debido a que aparece Javier Ángel, un atractivo y apuesto galán que trabajará cerca a ella y generará muchos celos en Óscar.

Los fans de la producción colombiana han tomado mayor interés en Carlos Quintero quien, desde un inicio, se ha robado la atención del público.

Carlos Quintero también participa en la telenovela "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Carlos Quintero/Instagram)

¿QUIÉN ES CARLOS QUINTERO?

El actor Carlos Quintero nació en Colombia y desde hace varios años atrás se ha dedicado a la actuación.

Actualmente, aparece como Javier Ángel en la telenovela “Pasión de gavilanes” 2, aunque también ha sido parte de importantes producciones como “Arelys Henao: canto para no llorar” y en la serie “Siempre bruja” la cual es una de las preferidas en la plataforma de Netflix.

Carlos Quintero también es abogado de profesión luego de licenciarse en Derecho en la Universidad de Los Andes en Colombia.

Carlos Quintero es abogado y estudió en la Universidad Los Andes (Foto: Carlos Quintero/Instagram)

El actor también es muy activo en las redes sociales donde tiene más de 32 mil seguidores en Instagram.

Asimismo, el portal colombia.as indicó que el actor reveló que tras finalizar el colegio los ingresos de su familia no eran suficientes y ese fue un impedimento para continuar con sus estudios de Derecho, pero aprovechó que el Gobierno Nacional implementó el programa de ‘Ser pilo paga’.

Mediante este programa se entregaban becas para cualquier universidad de Colombia a los jóvenes estudiantes quienes lograron obtener buenos puntajes del ICFES o que al menos superan los 340 puntos. Fue así como pudo cumplir con lo que tanto anhelaba y que era seguir una carrera universitaria.

CARLOS QUINTERO Y SU PASIÓN POR LA ACTUACIÓN

A Carlos Quintero le apasiona mucho la actuación y esto lo dejó muy en claro en una de sus publicaciones en su red social de Instagram.

“Actuar es mi sueño en tiempo presente. Siempre he sido muy curioso y he encontrado la felicidad en el aprender contante, el vivir nuevas experiencias y dominar distintas habilidades. Al conocer la actuación me di cuenta que podía usar esa curiosidad en pro de la profesión, pues con cada personaje puedo darme la oportunidad de aprender y vivir lo que este personaje tiene en su cabeza”, publicó junto a un video.

Carlos Quintero es un actor que ha participado en telenovelas y series en Colombia (Foto: Carlos Quintero/Instagram)

Asimismo, el artista colombiano también desea seguir aprendiendo más sobre la actuación.

“Mi objetivo a corto o mediano plazo es irme a Estados Unidos a estudiar actuación. La carrera me entregó muchas cosas, incluso la actuación, porque yo entré a la actuación por el grupo de la universidad. Se lo agradezco mucho, pero ahora me quiero enfocar 100 % a la actuación”, asegura.

FOTOS DE INSTAGRAM DE CARLOS QUINTERO