¿Qué pasará entre Jimena y Óscar? La temporada 2 de “Pasión de gavilanes” es uno de los estrenos más destacados de 2022 y el reencuentro más emotivo entre actores y personajes, como le sucedió a Paola Rey. La actriz, además, ha comentado lo que sucederá en la telenovela colombiana de Telemundo, que tiene este horario, cuando su papel conozca el doloroso secreto que le guarda su esposo interpretado por Juan Alfonso Baptista.

El rodaje de la segunda entrega de la novela ha terminado, mientras que su emisión sigue sorprendiendo a nivel internacional. Por ello, Rey se dio un tiempo para conversar con la prensa y dar detalles poco conocidos de la famosa producción.

La actriz se encuentra en medio de una película y otros proyectos que todavía no puede adelantar, pero contó a People en Español sus impresiones sobre las grabaciones de “Pasión de gavilanes” 2 y lo que pasará con Jimena y Óscar.

“El público es muy especial con Pasión de gavilanes. He recibido muchísimos mensajes por la llegada de esta segunda temporada que tanto habían anhelado. Creo que el reencuentro de los seis fue muy especial para los seguidores”, manifestó la estrella para la mencionada publicación.

Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Danna García y Paola Rey antes de filmar "Pasión de gavilanes" 2. (Foto: Telemundo)

¿QUÉ SE VERÁ CUANDO JIMENA DESCUBRA LA TRAICIÓN DE ÓSCAR EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Paola Rey se pronunciara sobre lo que sucederá cuando su personaje Jimena descubra que Óscar tiene un hijo fuera del matrimonio con otra mujer, como se ha visto brevemente en “Pasión de gavilanes” 2.

La prestigiosa intérprete ha asegurado que se vendrán escenas muy fuertes porque “la traición duele y mucho”. “Es una situación muy difícil y dolorosa; no me quiero adelantar a contar cómo reaccionará Jimena pero sí te puedo decir que me dolería igual”, explicó Rey al ser consultada sobre la empatía que tiene con Jimena.

Eso fue todo lo que pudo contar la celebridad sobre los impactantes momentos que se verán en la pantalla chica cuando se revele el secreto que ha escondido hasta ahora el personaje de Juan Alfonso Baptista. Los seguidores de la telenovela colombiana de Telemundo se imaginan que puede pasar lo peor en la historia.

Paola Rey en su personaje de Jimena. (Foto: Paola Rey/Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

Por otro lado, “Pasión de Gavilanes” cuenta la historia de Juan, Óscar y Franco Reyes, tres hermanos que se hacen pasar como trabajadores de hacienda para infiltrarse en la vida de la familia Elizondo y poder vengar la muerte de su hermana. Sin embargo, el rencor logra disiparse con el tiempo y ellos terminan enamorados de las hermanas Elizondo, poniendo a prueba su plan de venganza y lazos familiares.

Ahora, 20 años después, los ‘gavilanes’ se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia. Un trágico crimen que involucra la muerte de un profesor sacude a la familia, ya que la evidencia apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, desencadenando una serie de sucesos desgarradores que, nuevamente, pondrá a prueba su amor y lealtad.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Además, los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponible en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.

Esta es la famosa intro de "Pasión de gavilanes" (Video: Telemundo)