¿Qué pasó en el capítulo 40 de “Pasión de gavilanes” 2? Tras confirmar que Juan David está saliendo con su hija, Rosario Montes decide enfrentarse a Juan y Norma para demostrar que no está dispuesta a renunciar a su obsesión. La cantante enloquece e intenta agredir a la Elizondo sin éxito. Por su parte Muriel está dispuesta a luchar por su amor, así tenga que lidiar con las provocaciones de su madre.

El capítulo anterior de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” también mostró los planes de Demetrio, quien sale de su escondite para mudarse a la casa de Gabriela. Allí intentará acercarse a Gaby Reyes para deshacerse de Nino. Además, los mellizos vuelven a ser contactado por el extorsionista: el tiempo se les acaba y el video que los responsabiliza de la muerte del profesor Genaro Carreño está a punto de ser revelado.

En tanto, Óscar sigue ayudando a sus sobrinos, pero no es el único problema que tiene que enfrentar. Su oscuro pasado atormenta a Jimena. Romina quiere hacerle daño y logra escabullirse en casa de la menor de las Elizondo, mientras está durmiendo. Aprovechando un descuido, la madre de Duván la deja inconsciente y ahora está a su merced. ¿Qué la mujer con Jimena? ¿Llegará Óscar a tiempo para salvar a su esposa?

Jimena sufre por la situación de Duván (Foto: Telemundo)

JIMENA A MERCED DE ROMINA

Después de atacarla, Romina deja inconsciente a Jimena, quien yace en el suelo. Aprovechándose de la situación la madre de Duván inicia un perverso juego, en el que se pone una máscara de demonio y con cuchillo en mano le revela todos sus secretos. Primero se prueba sus vestidos, luego le pinta el rostro y, finalmente, le cuenta la verdad que oculta su esposo. Pero, cuando decide abrir la puerta que está con seguro, Óscar llega a su casa, lo que provoca la huida de Romina.

Óscar encuentra a Jimena dormida en el piso. No sabe lo que ha pasado, pero está muy preocupado. Su esposa logra despertar, pero no recuerda nada de lo ocurrido. Sin embargo, cuando intenta dormir, lo que le pasó vuelven en forma de pesadilla. A la mañana siguiente, Óscar Reyes le pide ir al médico, pero ella se niega. Su esposo insiste que debe verse, porque no es normal lo que pasó, aunque Jimena Elizondo no recuerda nada. Tras una pequeña discusión, la mujer vuelve a descompensarse y esta vez recurren al doctor para descubrir lo que le está sucediendo.

Romina ataca a Jimena en "Pasión de gavilanes 2 (Foto: Telemundo)

DEMETRIO ACECHA A GAY REYES

Los planes de Demetrio siguen su curso, buscará meterse por los palos en la vida de Sarita Elizondo, para llegar a su único objetivo: hacerle daño a Gaby. El hombre ha logrado convencer a Gabriela que es una buena persona y le ha pedido posada por unos días, luego de mentirle sobre la inundación de su casa. Desde entonces ha buscado la forma de acercarse a la hija de Franco Reyes.

Por eso, durante la noche, el supuesto hacendado va a la hacienda de Sara e intenta acercarse a su hija que conversaba por teléfono. Sin embargo, cuando está a punto de acercarse, uno de los guardianes de la casa logra detenerlo con un arma. A la mañana siguiente, la mayor de las Elizondo le hace saber a su madre que el huésped que tiene en su casa a intentado atacar a su nieta. La mujer, por supuesto, se niega a creerlo y discute con su hija. ¿Finalmente Gabriela abrirá los ojos o seguirá creyendo todo lo que le dice Demetrio? Por el momento, Gaby le ha hecho saber que cada vez que el hombre está cerca cambia de carácter.

Demetrio y Gaby en "Pasión de gavilanes 2 (Foto: Telemundo)

LA DECISIÓN DE LOS MELLIZOS

Erick y León tienen los días contados y si no quieren que el extorsionista haga público el video del profesor Carreño siendo atacados por ellos deben actuar muy rápido. En principio, Óscar los ha estado ayudando y para del plan de su tío es tenderle una trampa al sujeto, pero con ayuda de la policía. Algo que los mellizos no querían, pero terminan aceptando. No obstante, debido a los problemas de Óscar, los hijos de Juan y Norma se quedan solos en el caso y toman la decisión de que ellos mismo harán caer al hombre que los está extorsionando. ¿Qué tienen pensado hacer para salvar sus vidas?

EL PADRE DE MURIEL CADA VEZ MÁS CERCA DE SAN MARCOS

La relación entre Muriel y Rosario está quebrada desde que la cantante descubrió que su hija está saliendo con el hombre que la tiene locamente enamorada. Pero la situación podría cambiar luego que Gunter le cuenta que su padre, Samuel Caballero, acaba de regresar de un largo viaje. Pero no solo eso, sino que el hombre quiere ocuparse de sus asuntos pendientes, entre ellos, saber dónde están su esposa y su hija. Asimismo, el hombre de confianza de su familia le dice a la joven que ella sabe bien cómo es su padre y de lo que es capaz de hacer, sobre todo, después de mucho tiempo de estar tranquilo. ¿A qué se referirá Gunter? ¿Por qué Muriel le preocupa tanto que su padre llegue a San Marcos?