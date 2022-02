¿Qué pasó en el Capítulo 4 de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”? Rosario Montes tuvo un enfrentamiento con los mellizos y luego Juan David tuvo que llevarlos a la fuerza a la casa de la cantante a pedir disculpas. Allí, la chispa entre el hijo mayor de Norma y Juan Reyes y ella se volvió a encender. ¿Habrá nacido un nuevo amor?

En el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes 2″, Óscar Reyes y Jimena Elizondo llegan a la hacienda para ayudar en las investigaciones que se les está haciendo a León y Erick por el asesinato de Genaro Carreño. Se descubre que los tres guardaban un gran secreto y que el segundo de los hermanos Reyes tuvo que pagar mucho dinero para que no saliera a la luz. Óscar comienza a investigar lo que pasó realmente con el profesor.

Por otro lado, los problemas de los mellizos han golpeado al matrimonio de Juan y Norma, sobre todo, luego que la mujer le diera una cachetada cuando este increpaba a sus hijos por lo que le habían hecho a Rosario, aunque en esos momentos no sabían que se trataba de la cantante y que todo ocurrió porque quiso conocer a su primogénito. Lo cierto es que la pareja no pasa por un buen momento y eso se ve evidenciado.

Rosario Montes se presenta ante Juan David que fue a buscarla en su casa (Foto: Telemundo)

EL PERDÓN DE LOS MELLIZOS

El capítulo 4 empieza con Juan David intercediendo por sus hermanos menores en la casa de Rosario. La cantante accede a que León y Erick le pidan perdón por lo ocurrido en la hacienda. No obstante, estos no saben cómo hacerlo. Después de algunas discusiones, la mujer acepta las disculpas con la condición de que Juan David sea quien la atienda cuando vaya a comprar un caballo. Evidentemente, es solo un pretexto para estar cerca del joven.

El problema con Rosario ha pasado. Los mellizos se libraron de una nueva denuncia gracias a su hermano mayor; sin embargo, León y Erick se dan cuenta que entre Juan David y la cantante ocurre algo. Y, de hecho, el mayor de los hermanos parece estar un poco interesado en ella, pues cuando habla de la mujer parece volar por las nubes.

Más tarde, cuando llegan a casa, Juan y Norma los esperan para preguntarles qué pasó. Es allí que los protagonistas se enterar que su primogénito salvó la situación de sus hermanos, pero no solo eso, también descubren que la mujer con la que sus hijos se metieron en problemas es nada más u nada menos que Rosario Montes. Esto hace dudar al patriarca de la familia y no cree que las cosas con la mujer hayan quedado ahí. ¿Tendrá razón? Tal parece que sí, pues ella misma que ahora que ha estado cerca de Juan David, solo quiere volver a verlo.

Juan David lleva a los mellizos a pedir perdón a Rosario Montes por lo que ocurrió enla hacienda (Foto: Telemundo)

DUVÁN CLEMENTE, EL HIJO DE ÓSCAR

La sorpresa del capítulo llegó cuando se descubre que Óscar Reyes ha tenido un hijo con otra mujer que no es su esposa Jimena Elizondo. Como se recuerda, la menor de las Elizondo no puede tener hijo y ella cree que eso no hace feliz a su esposo; sin imaginar que este ha tenido una aventura.

Óscar lleva horas desaparecido y está extraño, dice Jimena en una conversación con Norma. Y en realidad, además de estar investigando el caso de sus sobrinos, también va a visitar a su hijo, Duván Clemente, que lo tuvo fuera de su matrimonio con Romina Clemente, una mujer con un desagradable carácter y ambiciosa; sobrina de La gitana, quien viene utilizando magia negra para unir a Romina con Óscar y que este deja a Jimena para siempre.

Antes que llegue su madre, Duván y Óscar tienen una pequeña conversación de padre e hijo, el pequeño le dice que no pasa mucho tiempo con él y Reyes le promete que se van a ver un poco más seguido. Cuando Romina aparece, tiene una discusión con Óscar, a quien le exige que quede con ella y deje a Jimena, pues ella no le puede dar los hijos que quiere. Él prefiere marcharse. Por la noche, la mujer va donde su tía por ayuda. Romina quiere ocupar el lugar de la Elizondo, La gitana le advierte que eso será difícil, pero que hará lo que sea para ayudarla. ¿Qué tiene en planes?

Duván es el hijo de Óscar Retes que tuvo con Romina Clemente a espaldas de Jimena Elizondo (Foto: Telemundo)

JUAN DAVID INVESTIGA A ROSARIO

Después del encuentro en la casa de la cantante, Juan David Reyes y Rosario Montes se piensan. Ella está ansiosa por saber qué pasa por la cabeza del joven y él quiere saber más de su pasado. Por eso, decide investigar más de la mujer que le está quitando el aliento. Juan David va con Quintina y pregunta por Montes, ella le dice que no le puede decir nada, pero que su familia sí. Es allí que decide ir a la casa de su abuela.

Una vez en la hacienda de su abuela, don Martín Acevedo y Juan David tienen una conversación sobre Rosario Montes. El anciano le confiesa que conoce a la cantante desde que el día que llegó a San Marcos hasta el día que se fue sin despedirse de nadie.

“Rosario Montes, una mujer hermosa, bellísima cantaba, parecía un ángel con un cuerpo fabuloso...”, dice don Martín. “Nadie le conocía familia. Un día apareció en el bar cantando, un proxeneta la explotaba y de pronto a él lo mataron al frente de la casa... cometió el peor error de su vida: se alió con el enemigo de la familia. Yo no puedo decirte si fue una buena o mala persona, porque la gente comete errores. Tienes que sacar tus propias conclusiones”, agrega el anciano.