¿Qué pasó en el capítulo 38 de “Pasión de gavilanes” 2? Las cosas se esclarecen para Juan Reyes. Después de pasar por varios problemas que afectaron su matrimonio, finalmente descubre que Albin Duarte no es un problema para él. El caballista está enamorado, sí, pero de Andrés Reyes.

En el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes” 2, Juan cegado por los celos persigue a Albin hasta una habitación de su hacienda, creyendo que lo encontrará con Norma; sin embargo, grande es la sorpresa cuando encuentra a su sobrino con el hombre dándose un beso. Ambos han mantenido su amor en secreto porque no quieren causar un escándalo en su familia. Finalmente, las cosas están claras para Juan, pero las heridas en su matrimonio aun no sanan. ¿Qué hará para recuperar su amor? ¿Norma será capaz de perdonarlo? ¿Albin y Andres revelarán su secreto?

Por otro lado, cada Reyes Elizondo vive su propio drama. Jimena Elizondo quiere visitar la cabaña que está en el límite de sus terrenos y descubrir quiénes viven allí. En tanto, Andrés no quiere que su madre y hermana se enteren de su romance. Además, Juan David y Muriel siguen ocultándose de la ira de Rosario Montes. Y, por si fuera poco, Demetrio sale de su escondite y termina en casa de Gabriela, e intenta atacar a Juan. No hay duda que cada capítulo que pasa se pone más interesante esta nueva aventura llena de pasión e intriga.

JUAN DISPUESTO A CONQUISTAR A NORMA

Aunque Norma le haya perdonado, Juan sigue avergonzado por sus errores y no cree que esposa lo perdone a pesar de su gran amor. Después de lo que pasó en la hacienda, se encuentran en un lugar y conversan de todo. La Elizondo le pide que vuelva, que lo ama y que quiere olvidar todo lo que pasó, incluso el beso que le dio a Rosario Montes. Finalmente, se reconcilian y Andrés es testigo del momento. Juan, por su parte, le pide perdón nuevamente a su sobrino y se marcha con su esposa.

Juan y Norma pasan la noche y al día siguiente él vuelve a la hacienda. Juan David es el primero en verlos. Está feliz de que sus padres finalmente hayan vuelto. La tranquilidad parece haber vuelto, aunque uno de los vaqueros que está enamorada de su patrona parece no estar dispuesto a aceptarlo y asegura que tiene algo preparado para Norma Elizondo. ¿A qué se refiere? ¿Acaso tiene pensado hacerle daño?

Juan y Norma se reconcilian en "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Telemundo)

ÓSCAR ENFRENTA A ROMINA: TEME SER DESCUBIERTO

Romina ha estado rondando la casa de Óscar y Jimena y su plan de separarlos parece estar funcionando. La menor de la Elizondo quiere saber con quienes vive Duván, sin saber en realidad que el pequeño es hijo de su esposo. Esto tiene preocupado a Reyes, pues teme ser descubierto. Por ello, decide ir a la cabaña a hablar con la mujer. Él le pide que se vaya del lugar y que elija cualquier casa en San Marcos, se tiene que ir porque ponto su esposa los descubrirá.

Por supuesto, Romina se niega a todo y se victimiza en presencia de su hijo, quien está triste de ver a sus padres pelear. La mujer no quiere saber nada con mudarse, ella quiere la hacienda y ocupar el lugar que cree le corresponde. Esto hace perder la paciencia de Óscar y la amenaza con revelar la verdad para que no pueda chantajearlo e incluso se quede con Duván. Cuando sale de la cabaña, la madrina de Romina interviene y le asegura que hará de todo para que su ahijada cambie de opinión, pero debe darle tiempo. Pero eso, es lo que menos tiene el menor de los Reyes.

Óscar teme ser decubierto y enfrenta a Romina en "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Telemundo)

ROSARIO ENFRENTA A LA FAMILIA DE JUAN DAVID

La obsesión de Rosario la lleva a enfrentarse a la familia de Juan David, quien está disfrutando de su amor con Muriel. La cantante sabe que están saliendo, pero no lo acepta. Ella sigue creyendo que el joven Reyes la ama. Por eso vuelve una vez más a la hacienda de los Reyes Elizondo. Allí se encuentra con Norma, quien le pregunta qué es lo que quiere con su familia. Primero fueron los mellizos, luego Juan David y después su propio esposo. Rosario no quiere saber nada más que de Juan David y confronta a la Elizondo.

La mujer pierde la cabeza porque no encuentra respuestas sobre Juan David. Quiere saber dónde está. Sus gritos hacen que Juan Reyes y Erick y León lleguen a donde están. El hacendado le dice que no tiene nada que hacer allí, que su hijo está con la mujer que ama y, claramente, no es ella. Pero Rosario no piensa resignarse y les exige que les diga dónde está, porque sabe bien que está con su hija Muriel. Finalmente, la cantante acepta que su hija está saliendo con Juan David, pero no está dispuesta a dar su brazo a torcer. ¿Hasta dónde llegara su obsesión?