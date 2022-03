¿Qué pasó en el capítulo 17 de “Pasión de Gavilanes” 2? Después del accidente, donde Juan David atropelló a Muriel, parece que algo ha florecido entre los jóvenes. Al menos, el hijo de Juan y Norma está muy confundido y no querrá llegar a decidir entre Rosario Montes o su hija. Mientras tanto, Demetrio sigue influenciando a Gabriela Acevedo, poniéndola en contra de sus hijas, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones?

En el capítulo anterior, Óscar y Jimena continúan viviendo su propio drama. El menor de los Reyes tiene un secreto que lo atormenta cada día más, mientras que su esposa intenta descubrir qué es eso que no lo deja en paz; sin imaginar que es algo que podría acabar con su matrimonio. Pese a ello, Óscar intenta contarle la verdad, pero es interrumpido por su sobrino, quien les revela lo que pasó con la hija de Rosario Montes.

Por otro lado, las hermanas Elizondo están peleadas con su madre. Gabriela Acevedo se está dejando influenciar por Demetrio. Primero la convenció de que los que decía su nieta sobre su acoso era mentira y luego la convence de meter a un sanatorio a su propio padre. No obstante, pronto se revelará las verdaderas intenciones del hacendado.

Juan David lleva al hospital a Muriel luego de atropellarla (Foto: Telemundo)

¿CUÁLES SON LAS INTENCIONES DE DEMETRIO?

Demetrio ha estado entrometiéndose en la vida de las Elizondo. Ha estado siguiendo a Gaby y no ha dejado de mostrar su intención de tener algo con Sara. Sin embargo, todo esto parece tener otro propósito: sacarle dinero a Gabriela Acevedo. Pero, ¿cómo lo hará? De hecho, en el nuevo capítulo se le puede ver hablando con alguien por teléfono asegurando que el plan se retrasará un poco más de lo que tenía pensado.

Antes de eso, el hombre sigue a Gaby e intenta contarle sobre la otra vida de Nino, su novio. Cuando se da cuenta que el joven está trabajando con Sara en su hacienda, rápidamente llama a Gabriela para volver a ponerla en contra de su hija. ¿Logrará su cometido? ¿Con quién habla Demetrio? ¿Qué es lo que realmente quiere?

¿Cuáles son las intenciones de Demetrio? ¿Qué es lo que está tramando? Las respuestas las sabremos pronto en "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Telemundo)

JUAN DAVID, ENTRE ROSARIO Y MURIEL

Juan David ha llegado al Bar Alcalá a visitar a Muriel, lo que hará que madre e hija se enfrenten una vez más. Rosario no quiere que la joven se vea con el hijo de Juan Reyes e intenta evitarlo sin éxito. Cuando finalmente se ven, el coqueteo y el romanticismo se apoderan de ellos. Pero esto se acaba cuando la cantante se da cuenta de lo que está pasando y aunque no hace nada, espera su momento para hablar con él.

Después del encuentro de Muriel y Juan David, este va con Rosario. La cantante cree que, además de ir a visitar a su hija está en el bar por ella. Él responde que tenía intención de verla, pero no encontró el momento adecuado. No obstante, las cosas se vuelven tensas cuando Montes hace una obra de mal gusto sobre el accidente. Juan David no está para juegos y le deja claro a la cantante que si sigue en ese plan no llegarán a ningún lado.

Juan David está ofendido por lo que Rosario le dijo, por lo que la cantante le pide disculpa por eso, además, insiste que no se vaya. Sin embargo, el hijo de Juan Reyes decide hacerlo, no sin antes decirle que el único motivo de su visita fue su hija y no con el pretexto de verla. Finalmente, señala que la verá cuando él crea conveniente.

Juan David Reyes y Rosario Montes en "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Telemundo)

DUVÁN Y ROMINA EN EL MISMO LUGAR QUE JIMENA

Romina y el hijo de Óscar Reyes pasean por la ciudad. La mujer está buscando un nuevo lugar donde vivir porque tarde o temprano deberán irse de la cabaña al límite de los terrenos de los Reyes Elizondo; sobre todo, porque la verdad puede salir a la luz. Eso, en realidad, es lo menos que le interesa, pues está obsesionada con el menor de los Reyes. Cuando cruzan el pueblo se topan con el centro de bellezas de Jimena y Óscar y decide entrar.

Duván, quien la acompañaba, se baja de la camioneta y sigue a su madre, pero se encuentra con Jimena. La menor de las Elizondo lo ve e intenta hablar con él, pero cuando va a en su búsqueda el niño desaparece. Mientras tanto, Romina está en el local y las cosas están a punto de salirse de control. Las cosas no pasan a mayor, pero en la noche, la mujer ronda la casa de Jimena y Óscar. ¿Qué piensa hacer Romina? Lo sabremos en el próximo capítulo.