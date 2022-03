¿Qué pasó en el capítulo 15 de “Pasión de gavilanes” 2? Después del primer encuentro entre Muriel y Juan David, algo parece estar floreciendo entre ellos; mientras tanto, Rosario Montes espera encontrarse una vez más con el hijo de Juan Reyes, pero la cantante tiene un gran problema: su hija. Ella quiere que se vaya del pueblo, pero la joven ya tomó una decisión que incluso complicará la nueva vida de su madre.

En el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes” 2, la familia Reyes Elizondo se enfrenta a un nuevo problema, Gabriela Acevedo se deja convencer por Demetrio Jurado que interne a su padre en un sanatorio. Afortunadamente, Norma y Juan David llegan a impedir que eso pase y se llevan a don Martín Elizondo a su hacienda, pese a las amenazas de denuncia de su madre.

Por otro lado, el secreto de Óscar Reyes corre peligro de ser descubierto. Jimena no resiste la curiosidad y visita la cabaña que está en los límites de sus terrenos. Al escucharla llegar, Romina se esconde, pero parece dispuesta a atacarla. ¿Llegará Jimena a descubrir el secreto de su marido? ¿Qué hará Óscar para evitar que se desate otra crisis en su familia?

Norma enfrenta a su madre, quien intenta internar en su sanatrio a Don Martín (Foto: Telemundo)

JIMENA CERCA DE DESCUBRIR EL SECRETO DE ÓSCAR

Jimena llega a la casa donde vive Romina, su madrina y el hijo de Óscar Reyes. Cuando entra a la cabaña, la mujer intenta atacarla con un cuchillo, pero la Gitana logra detenerla. La Elizondo tiene muchas preguntas que hacer. Todas las dudas son despejadas, pero aun así se siente intranquila con la situación. Al llegar a su oficina con Óscar, le comenta que estuvo en el lugar, algo que pone nervioso a Reyes, quien después de discutir con Jimena va al lugar a descubrir qué es lo que pasó.

Óscar llega a la cabaña, Romina le miente y le dice que le contó toda la verdad a su esposa, pero la Gitana interviene una vez más y le da los detalles reales. Sin embargo, le advierte que Jimena está rondando el lugar y pronto descubrirá la verdad. ¿Qué decisión toma? Él cree conveniente buscar otro lugar dónde puedan vivir, lejos de sus terrenos. Cuando llega a su casa, el menor de los Reyes se ve acorralado. ¿Acaso está pensando contarle la verdad a su esposa?

Jimena se acerca a la casa de Romina, la madre del hijo de Óscar. ¿Decubrirá la verdad? (Foto: Telemundo)

GABRIELA SE ENFRENTA A SUS HIJAS

Cuando don Martín es llevado a la casa de Norma y Juan después de que Gabriela intentó internarlo en un sanatorio, la familia tiene una reunión con la mujer. Todos están de acuerdos con que el abuelo se quede en su casa, porque llevarlo a otro lugar sería traicionar los principios de la familia. Esta decisión enfrenta una vez más a Gabriela y sus hijas, pero al final termina aceptando. Sin embargo, más tarde, Demetrio intenta persuadirla una vez más y le dice que lo que han hechos sus hijas es prácticamente un secuestro. ¿Se dejará convencer una vez más Gabriela? ¿Cuál será su decisión?

MURIEL DECIDE QUEDARSE EN EL PUEBLO

Después de unos días, y de conocer a Juan David, Muriel Caballero decide quedarse en el pueblo con su madre, algo que saca de quicio a Rosario, quien no veía la hora que su hija abandone San Marcos y así pueda tener un romance con el primogénito de los Reyes Elizondo. No obstante, la cantante no se imagina que entre su hija y su interés amoroso parece estar floreciendo algo. De hecho, ninguno de los dos deja de pensarse. Después de la discusión con su madre, Muriel decide conocer el pueblo junto a Andrés Reyes.