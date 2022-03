¿Qué pasó en el capítulo 12 de “Pasión de gavilanes” 2? Mientras que Sara y Gaby enfrentan a Gabriela por defender a Demetrio, el hombre que acosa a su nieta; Juan descubre que Juan David y Rosario se están viendo a escondidas; él piensa que la cantante trae algo entre manos que dañará a su familia, ¿será verdad?

Para entrar en contexto, en el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes” 2 Gaby le revela a su madre que el mejor amigo de su abuela es el hombre que le ha estado persiguiendo; tras ello ambas hablan con Gabriela quien se niega a creer lo que está escuchando. Después la vemos hablando con el hacendado y este le confiesa que, en efecto, su nieta no miente.

Por otro lado, después del encuentro íntimo entre Rosario Montes y Juan David Reyes, la cantante se ha obsesionado con él y no deja de pensarlo. En vista que el muchacho no se acerca a su bar, decide ir a buscarlo en la hacienda de los Reyes. Allí Montes se topa con los mellizos quienes le dicen dónde está su hermano. Va a su encuentro y cuando lo tiene frente a frente se lanza a sus brazos y terminan besándose apasionadamente.

Rosario Montes va en busca de Juan David en el capítulo 11 de "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Telemundo)

JUAN DESCUBRE A SU HIJO CON ROSARIO

Después de encontrarse con Juan David, Rosario le pregunta qué es lo que siente por ella. El muchacho le dice que no sabe lo que siente, pero que es la mujer más bella que ha visto, el momento romántico se acaba cuando su padre llega al lugar. La cantante se va con la promesa del joven de ir a buscarla en el Bar Alcalá.

Juan se da cuenta que su primogénito se ha estado viendo a escondidas con Rosario Montes, pero evita tener esa conversación con él. A la hora de la comida, el tema sale a luz y los mellizos aseguran que su hermano tiene un secreto guardado, cosa con lo que coincide su padre. Más tarde, Juan le cuenta lo que vio en los terrenos: la cantante se las ingenió para llegar hasta allí y hablar con Juan David.

¿Realmente Rosario trama algo? A Norma le parece raro que la mujer esté rondando sus tierras, piensa que está buscando problemas con León y Erick, pero Juan está seguro que no está buscando a los mellizos sino a primer hijo, cree que Montes trae algo entre manos, como bien lo dijo Gabriela Acevedo hace algunos días. Reyes cree conveniente esperar para ver el siguiente movimiento de la cantante.

Juan y Juan David en el capítulo 12 de "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Telemundo)

DEMETRIO CARA A CARA CON GABY

El problema del acosador de Gaby se va aclarando. Luego que Demetrio Jurado confesará que, en efecto, ha venido siguiendo a la hija de Sara y Franco, Gabriela Elizondo cree conveniente que su hija y sus nietos escuchen la versión de su amigo, por eso lo lleva la casa a hablar con ellos. Sara y Gaby esán decididas a ponerle una denuncia, aunque él tiene algo que decir.

Cuando están frente a frente, el hacendado expone sus razones por lo que ha estado siguiendo a Gaby, por supuesto, ni la joven ni su hermano ni su madre quieren escucharlo. Aun así, Demetrio explica que ha estado detrás de la joven porque las calles de San Marcos son peligrosas y ha intentado protegerla desde que se enteró que es hija de Sara Elizondo, pero pide disculpas porque no pensó causar problemas.

Sin embargo, las mujeres de la casa no quieren seguir escuchándolo y le piden que retire. Gabriela lo defiende y le da la espalda a su propia familia. Gaby, Sara y Andrés lo invitan a salir y mantienen su posición de denunciarlo ante la policía. El hombre acepta, pero antes suelta más detalles sobre la joven y el círculo de amigos que tiene. ¿Qué es lo que sabe Demetrio Jurado sobre la hija de Sarita y Franco? ¿Por qué ha estado siguiendo a Gaby?

Demetrio y Gabriela en la casa de Sara durante el capítulo 12 de "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Telemundo)

LA LLEGADA DE MURIEL CABALLERO

Mientras Rosario esperaba con ansias a Juan David, la llegada de su hija Muriel Caballero, pondrá su vida de cabeza. La joven está en San Marcos por un solo objetivo: llevar a su madre de vuelta a casa con su padre, sea como sea. Así tenga que usar la fuerza. Cuando la cantante la ve, se inmediato se altera y el enfrentamiento entre ellas no se hace esperar.

El encuentro sacó chispa. En principio, una Rosario Montes asustada quiere saber si Samuel Caballero, su esposo, ha llegado con ella, Muriel le dice que no. La cantante no quiere dejar el pueblo, pero su hija está decidida a convencerla. No se irá sin ella. Montes la hecha de su casa y los forcejeos se dan hasta que Gunter interviene y logra calmarlas.

Rosario descubre que fue traicionada. Gunter es quien llamó a Muriel. La situación se sale de control y la cantante se descompensa, cuando se recupera su hija le amenaza con llamar a su padre si la echa de su casa. Más tarde, cuando Panchita le hace un recorrido por el bar, la joven se encuentra con Andrés, ¿acaso Muriel quedó flechada por el hijo de Franco? Eso lo sabremos pronto.