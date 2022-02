Desde que inició la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, los misterios y las intrigas han dejado con la boca abierta a todos sus seguidores, quienes tratan de encontrar respuestas a algunas situaciones que se vienen presentando a lo largo de los episodios, sobre todo las relacionadas con los protagonistas; aunque hay una que requiere despejarse con suma urgencia: la ausencia de Franco Reyes.

Si bien, Sarita Elizondo reconoció a su hermana Norma que tras haberse separado de Franco no ha podido olvidarlo y mantiene las esperanzas de volverlo a ver, todos nos preguntamos qué pasó realmente con el personaje de Michael Brown. ¿Será acaso que detrás de su desaparición está Rosario Montes?

A continuación, te contamos lo que dijo Zharick León, la actriz que interpreta a esta sensual mujer que vivía enamorada del menor de los hermanos Reyes en la primera entrega, estrenada en octubre de 2003.

Rosario Montes dispuesta a conseguir todo lo que se propone en Pasión de gavilanes 2 (Foto: Telemundo)

¿ROSARIO MONTES TIENE QUE VER CON LA DESAPARICIÓN DE FRANCO REYES?

Si eres un fanático de “Pasión de gavilanes” recordarás que en la primera temporada Rosario Montes estaba perdidamente enamorada de Franco Reyes, quien al final terminó casándose con Sarita, con la que llega a tener dos hijos, Gaby y Andrés, los cuales ahora conocemos en la entrega dos.

Debido a que en los avances que lanzó Telemundo, vemos a Franco en prisión y clamando su inocencia, aún no sabemos lo que realmente le ocurrió a este personaje, pero hay quienes aseguran que detrás de su encarcelamiento estaría Rosario.

Si analizamos bien, esta no sería una idea descabellada; ya que esta mujer, al sentirse impotente por no haberse quedado con el gran amor de su vida habría armado un malévolo plan para distanciarlo de su familia; y vaya que lo logró, pues vemos a Sara sufriendo y llorando por él, aunque con un poco de resentimiento y amargura. Incluso su madre Gabriela le aconseja rehacer su vida.

Para ello, le comenta que sus nietos están creciendo y con el tiempo, ella se quedará sola, por lo que debería buscar un compañero. “No todos los hombres son malos”, le dice y le pone como ejemplo a Demetrio Jurado.

Rosario Montes se ha acercado a Juan David y Andrés Reyes, algo que para las hermanas Elizondo es algo muy malo (Foto: Telemundo)

ZHARICK LEÓN RESPONDE SI ROSARIO MONTES TIENE QUE VER CON LA DESAPARICIÓN DE FRANCO REYES

La actriz Zharick León que interpreta a Rosario Montes dio a conocer si su personaje en “Pasión de gavilanes 2″ tiene que ver con la ausencia del menor de los hermanos Reyes.

“No les puedo contar mucho hasta que el personaje no aparezca, pero ese es un gran misterio que espero que se lo disfruten. Así que no hablo mucho porque si te cuento, entonces ahí tiene que ver como con todo el desenlace de la historia y pues no [ríe], toca que lo vean”, señaló en una entrevista que ofreció a People en español.