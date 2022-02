Después de casi dos décadas, “Pasión de gavilanes” regresa a las pantallas con una segunda temporada que continuará la atrapante historia de los Reyes Elizondo, la cual cautivó a los televidentes entre 2003 y 2004. El remake se empezó a filmar en octubre de 2021, aunque debido al retorno de un personaje debieron hacerse algunas modificaciones.

El actor que se sumó al programa una vez iniciada la pre-producción fue Michel Brown, cuya presencia causó furor en las redes sociales, pero los fans no fueron los únicos que celebraron su regreso. El elenco de la novela no pudo contener su emoción al conocer que ahora sí el reparto original estaría completo. Una de las más alegres fue su coprotagonista, Natasha Klauss, quien interpreta a Sarita Elizondo.

La colombiana es quien más festejó la noticia, no solo por volver a compartir escenario con un buen amigo, sino también porque esto demuestra que su personaje se ha mantenido al lado del hombre que ama durante todos estos años.

La relación entre Sarita y Franco dará mucho que hablar en "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Natasha Klauss / Instagram)

¿QUÉ HABRÍA PASADO CON SARITA ELIZONDO SI NO VOLVÍA FRANCO REYES?

A diferencia de sus colegas, Klauss empezó las grabaciones de la segunda temporada sin su pareja de ficción, Michel Brown, esto debido a que en un inicio el actor anunció que no sería parte del proyecto. A causa de ello, los escritores crearon una versión de la historia en la que ‘Sarita’ era “viuda”.

“Desde un inicio lo que estábamos trabajando con los directores era una viudez. Cuando digo viudez, no es porque el personaje de Franco muera sino una viudez del alma porque salió y no regresó, literal así fue. Entonces, en el corazón de Sara es ¿que pasó acá? ¿me abandonó? ¿se fue con otra?, ¿no se fue con otra?, ¿lo mataron?, ¿no lo mataron? O sea no sabe nada”, contó la actriz a People.

De no haberse confirmado la presencia de Brown en la novela, Natasha hubiera tenido que interpretar el rol de una mujer abandonada, algo que habría sabido transmitir con naturalidad, aunque en el fondo deseaba no tener que hacerlo:

“Veía las parejas armadas, la historia tan divina de Norma y de Juan como de esos matrimonios que uno quiere ver siempre, la historia tan espectacular de Óscar y Jimena, entonces [Sarita] mamá sola a la cabeza de dos hijos, que es muy cercano a lo que viven muchas mujeres –de hecho yo lo viví durante 10 años–, pero para Sarita yo esto no me lo imaginaba”.

'Sarita' y 'Norma' se reencontraron en los estudios de Telemundo (Foto: Natasha Klauss / Instagram)

¿CÓMO FUE LA ADAPTACIÓN DE NATASHA KLAUS AL PERSONAJE DE SARITA ELIZONDO?

Aunque fueron casi 20 años los que pasaron desde el estreno de “Pasión de gavilanes”, para Natasha Klauss era como si no hubiera transcurrido un día. Volver a encarnar a Sarita Elizondo no le fue nada complicado, pues es un personaje al que tiene mucho cariño.

“Es algo que como está en la piel y en la mente orgánicamente sale- Cuando hicimos la primera escena, que fue una escena coral donde estábamos absolutamente todos en el set de grabación, fue algo mágico porque lo que está está vuelve y sale. Hay personajes que no se pierden y sobre todo estos personajes que para todos fueron tan fuertes. Hemos sido estos personajes durante 18 años, por más carrera que se haga, entonces vuelve y sale”.

La actriz admite que, aunque era algo que deseaba que pasara con todo su corazón, jamás se imaginó que Telemundo fuera a apostar por una segunda temporada 18 años después.

“Me acuerdo muy bien que con Michel [Brown] y con Jorge Cao hicimos un live largo en el cual nos reíamos y decíamos: ‘¿Qué? Telemundo jamás va a pensar en una segunda temporada de Pasión de gavilanes, más bien tratemos de hacer una obra de teatro’. Y literal como te estoy diciendo pasó, entonces ver 2 años después materializado ese sueño es muy especial”, asegura Klauss.

Los protagonistas de “Pasión de Gavilanes” (Foto: Natasha Klauss / Instagram)

NO PENSÓ QUE HABRÍA UNA SEGUNDA TEMPORADA

La actriz también añadió que jamás imaginó la posibilidad de que surgiera una nueva temporada de “Pasión de gavilanes”. De hecho, estaba tan segura de que eso no sería posible, que llegó a pensar en la posibilidad de llevarlo al teatro:

“Es una presión en el corazón, es algo positivo, no sé cómo explicártelo, pero es una presión en el pecho, como cuando sientes una alegría profunda con algo que está pasando [...] Es algo que tanto se ha deseado desde el corazón y que lo has dejado de alguna forma también al destino, al universo y a que todo se confabule para estar, cuando sucede como que te cuesta creerlo, como que dices: ‘Hasta no estar grabando todavía esto no es real’. Para mí fue real el día que tuve las pruebas de vestuario y maquillaje y los ensayos con los directores. Ahí ya yo dije: ‘Esto ya es real’”.