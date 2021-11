“Pasión de Gavilanes” es una de las novelas de habla hispana más aclamadas de los últimos tiempos. Estrenada el 21 de octubre de 2003, el programa tuvo como protagonistas a un extenso elenco de actores conformado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown y Natasha Klauss, quienes interpretaron a los hermanos Reyes y hermanas Elizondo.

Debido a mantener su popularidad a lo largo de casi 20 años, en mayo de 2021 se confirmó la segunda temporada de la telenovela, la cual mantiene gran parte de su reparto original.

Una de las últimas estrellas que confirmó su participación en el programa fue Michel Brown, quien encarnó a Franco, el menor de los Reyes. La noticia de su regresó a la ficción causó gran sorpresa en el público, debido a que en un inicio el argentino había rechazado la propuesta. Sin duda, una de las más impactadas fue Natasha Klauss, quien compartió su emoción a través de las redes sociales.

Michel Brown interpretó al noble Franco Reyes en "Pasión de gavilanes", papel con el que se ganó el cariño del público (Foto: Telemundo)

LA REACCIÓN DE NATASHA KLAUSS

La actriz que interpreta a su pareja en la novela, Natasha Klauss, no pudo evitar sentirse contenta con la noticia de la participación de Michel Brown en “Pasión de Gavilanes 2″, pues desde el 2004 mantiene una amistad muy cercana con el esposo de Margarita Muñóz. El volver a compartir el set de grabación con su colega la tiene emocionada, por lo que no se resistió a dedicarle una cariñosa historia de Instagram:

“Ya que el señor Michel Brown ya contó y pudo confirmar que va a estar en Pasión de gavilanes 2 quiero decirles ahora sí por fin que yo soy la más feliz, ustedes no saben la falta [que me hace] mi Franco” [...] Te quiero mucho, te adoro, te amo, tú sabes lo feliz que estoy de que volvamos a estar juntos y no se imaginan todo lo que nos pasa”.

Franco Reyes y Sarita Elizondo se convirtieron en dos de los personajes favoritos del público. Ambos eran toscos, pero también románticos (Foto: Pasión de gavilanes / Telemundo)

LA CONDICIÓN QUE PUSO MICHEL BROWN PARA VOLVER COMO “FRANCO REYES”

Lo que muchos se preguntan es por qué el actor quien, en un inicio, dijo que no sería parte de la telenovela en la segunda temporada, cambió de opinión.

Para ello, el propio actor utilizó las redes sociales para anunciar a sus miles de seguidores su participación en “Pasión de gavilanes 2″ como Franco Reyes.

“Quiero contarles que está confirmado que voy a rodar dentro de poco (…) Como todos ya saben no podía participar en la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’ porque estaba haciendo un proyecto que se cruzaba justo con las fechas”, manifestó.

Asimismo, comentó que se reunió con los representantes de Telemundo donde se pudo llegar a un acuerdo.

“Nos juntamos con la gente de Telemundo y en base a los mensajes, a la inmensa cantidad de mensajes que leí con mucho cariño de todos ustedes, logramos encontrar un tiempo para hacer una participación especial en la novela”, agregó.

¿CÓMO SERÁ LA PARTICIPACIÓN DE MICHEL BROWN EN “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Con lo mencionado por el actor Michel Brown se puede concluir que tendrá una participación temporal o de corta duración en la telenovela, tras indicar que su presencia será de una participación especial.

“Muy pronto nos vamos a estar viendo nuevamente por la pantalla de Telemundo. Gracias a ustedes por los mensajes, gracias a Telemundo por encontrar este tiempo y nos vemos muy pronto en la segunda temporada de Pasión de gavilanes”, sentenció.