¿Qué planea exactamente Rosario Montes? La cantante ha regresado a San Marcos para reabrir el Bar Alcalá, el sitio que la hizo famosa. Pero su presencia en el pueblo comienza a crear problemas en el seno de la familia Reyes Elizondo; sobre todo, luego de acercarse a Andrés, hijo de Franco Reyes y ofrecerle trabajo. Aunque su verdadero interés es Juan David, el primogénito de Juan y Norma.

En el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes” 2, Rosario y Andrés se conocen cuando la mujer iba en busca de Juan David; cuando descubre que el joven que la está ayudando es hijo del amor de su vida, crece su interés por él. La cantante le ofrece que sea el director musical de su bar y el hijo de Franco acepta, sin imaginar que al hacerlo le traería problemas con su familia.

A la par, las investigaciones en torno a la muerte del profesor Genaro Carreño, los mellizos están siendo intimidados por un desconocido que dice saber su secreto del pasado, un secreto que solo Óscar conoce, pero del que Juan ya sospecha. ¿Qué pasó entonces en el capítulo 7 de “Pasión de gavilanes” 2?

Sarita se entera que su hijo Andrés trabajará con Rosario Montes, por lo que le pide que no lo haga (Foto: Telemundo)

LA REUNIÓN DE LA FAMILIA REYES ELIZONDO

Sarita habla con sus hermanas sobre la preocupación que tiene al saber que su hijo Andrés trabajará con la mujer que le causó más de un problema en el pasado. Después de una sincera conversación, Norma y Jimena deciden apoyarla. Más tarde, cuando su madre, Gabriela Acevedo, se entera de la situación, convoca a una reunión con todos los miembros de su familia.

Todos llegan a la hacienda de la matriarca para conversar de la mujer que creen que ha regresado para acabar con su familia. Gabriela cree que la única intención de Rosario Montes es causarles más problemas. Por lo que considera correcto que Andrés Reyes rechace la oferta que le hizo la cantante de trabajar en su bar.

Esto genera malestar en algunos, sobre todo en los hombres que creen que no tiene nada de malo. Para las hermanas Elizondo es todo lo contrario, pues esa mujer le hizo daño a una de ellas. Si bien los más jóvenes de la familia no entendían la postura de ellas, es Óscar quien decide profundizar en el asunto y revela que Franco y Rosario fueron amantes en el pasado y esa era la única razón por la que Sara y sus hermanas se oponen a que Andrés trabaje con ella. Por su puesto, tras las revelaciones la familia se divide, la confianza se ha resquebrajado y ¿Rosario cumplió con su objetivo?

Óscar Reyes y los mellizos Erick y León en la reunión que convocó Gabriela Elizondo para hablar de Rosario Montes (Foto: Telemundo)

JUAN Y ÓSCAR HABLAN SOBRE ADELA CARREÑO

Después de los problemas familiares, Juan sigue en busca de la verdad. Ya escuchó a León y Erick hablar sobre Adela Carreño, la hija del profesor Genaro que fue encuentro muerto, y cree que su hermano Óscar saber algo al respecto. Juan Reyes quiere saber qué relación han tenido sus hijos con la joven, si le hicieron algo en el pasado y por eso ahora busca vengarse de ellos. Óscar Reyes no quiere hablar porque teme que si le cuenta la verdad ellos se distanciarán para siempre.

El hermano menor detalla que León, Erick y Adela eran compañeros en la escuela y que un día la joven los invitó a su casa y fue allí que su padre los encontró y los corrió de inmediato. Juan, no cree del todo, pues piensa que tuvo que pasar algo para que Genaro Carreño les maltratará todo el tiempo cuando era su profesor. Pero Óscar revela más: cuenta que el profesor odiaba a los mellizos como odiaba a sus hijos, los maltrataba sin compasión, abusó de su propia hija y la mantenía encerrada mientras golpeaba a su fijo Félix como si fuera un animal, hasta que desapareció y lo encontraron muerto.

Juan y Óscar se reunen para hablar sobre la hija del profesor Carreño. El menor de los Reyes le revela la relación que tienen los mellizos con Adela (Foto: Telemundo)

¿DÓNDE ESTÁ ADELA CARREÑO?

No solo Juan y Óscar hablan del tema, los mellizos en la hacienda también están muy preocupados y les parece extraño que Adela haya desparecido al mismo tiempo que su padre fue encontrado muerto. En tanto, Félix Carreño y la policía también continúan en su búsqueda, pero parece que no llegan a ningún lado. Ya ha pasado mucho tiempo y no hay rastros de su hermana.

Félix ha llegado a pensar que el informante o dijo la verdad o simplemente mintió para inculpar directamente a los mellizos de Juan Reyes y Norma Elizondo. Ahora, además de querer descubrir al asesino de su padre, también debe lidiar con la desaparición de su hermana. Muchas dudas se generan sobre este caso, mientras las investigaciones siguen su curso.

¿Félix Carreño cree que el caso de su hermana Adela y su padre no llegará a ningún lado? (Foto: Telemundo)

LA INAUGURACIÓN DEL BAR ALCALÁ

La noche ha llegado. El bar está repleto. Todos esperan el regreso a los escenarios de una de las mujeres más bellas de San Marcos. Rosario Montes ha vuelto y lo hace de la mejor manera: cantando su tema más famoso “Fiera inquieta” con la que se hizo conocida en el pasado.

El bar Alcalá abrió sus puertas y todo el lugar está lleno, incluso afuera hay gente queriendo entrar. Pero Rosario no está del todo feliz, pues al día más importante de su vida no ha llegado el hombre que tanto esperaba: Juan David Reyes. El joven prefiere quedarse en casa y no asistir a la reapertura del local. ¿Acaso la conversación que tuvo con su familia sobre la cantante hizo que se desilusione de ella?

Al día siguiente, Rosario no solo deberá enfrentar a la desilusión de no haber visto a Juan David en su show, pues también tendrá que enfrentar a Andrés, quien le pregunta si realmente amó su papá. ¿Qué responderá la cantante?