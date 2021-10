Una de las locaciones emblemáticas de “Pasión de gavilanes” es, sin duda, el ‘Bar Alcalá’. Quienes hayan visto la telenovela estrenada el 21 de octubre de 2003 probablemente reconozcan este lugar por ser el espacio donde Panchita, Rosario Montes y Pepita Ronderos animaban a los visitantes con buena música y atractivas coreografías.

La presentación de las féminas era tan aclamada por el público que incluso uno de los Reyes asistía a presenciarlos, especialmente por una de sus cantantes, la interpretada por la actriz Zharick León. Es así como el ‘Bar Alcalá’ se convirtió en un lugar icónico y más de 20 años después de su estreno, una de sus artistas reveló algunos secretos de este establecimiento, dejando sorprendido a más de uno.

Fue la actriz Andrea Villarreal, conocida por dar vida a Panchita, quien contó al programa “Diyos TV” que el famoso Bar no era lo que aparentaba. A continuación, conoce todos los detalles.

'Panchita' siempre apoyó a 'Rosario' en todas las decisiones que tomaba (Foto: Telemundo)

LA VERDAD DETRÁS DEL BAR ALCALÁ

Villarreal reveló que el ‘Bar Alcalá’ no se trataba de un solo espacio sino que las escenas se grabaron en tres lugares diferentes. La clásica toma que muestra el nombre del bar se trataba en realidad de un famoso restaurante ubicado a las afueras de Bogotá; así como la tarima donde se presentaban las cantantes pertenecía a un bar de la zona rosa de la capital, que actualmente no existe.

El otro ambiente es el camerino de las artistas, el cual fue ambientado por la producción en un gran estudio de grabación, un detalle bastante común pero que seguro no muchos imaginaron.

Rosario Montes, interpretada por Zharick León, fue una de las cantantes en el Bar Alcalá (Foto: Telemundo)

EL BAR ALCALÁ NO FORMARÁ PARTE DE LA SEGUNDA TRAMA

A pesar de ser un lugar tan simbólico, los productores de la continuación de la novela anunciaron que el Bar Alcalá no será parte de la segunda trama, así como tampoco las estrellas que trabajaron en él. Esta noticia no fue del agrado del público; sin embargo, no hay mucho que se pueda hacer al respecto, esto debido a que la nueva historia estará enfocada en el género urbano.

LOS PERSONAJES QUE REGRESAN A “PASIÓN DE GAVILANES 2″

Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes) y Natasha Klauss (Sarita) son parte de la nueva entrega de la popular telenovela colombiana escrita por Julio Jiménez. Michel Brown (Franco) es el único de los personajes principales que declinó la invitación de Telemundo, aunque las puertas todavía no están cerradas del todo para el actor argentino.