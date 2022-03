¿Qué pasó en el capítulo 26 de “Pasión de gavilanes” 2? Erick y León se encuentran en un grave problema, el extorsionista tiene un video que los inculpa en la muerte del profesor Genaro Carreño; sin embargo, los mellizos niegan todo y le cuentan su versión a Óscar Reyes, quien además de ayudar a sus sobrinos a descubrir la verdad, tendrá que lidiar con sus propios dramas y salvaguardar la vida de Jimena Elizondo.

En el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes” 2, los hijos de Juan y Norma narran lo que pasó con profesor Genaro Carreño, quien fue a recriminarlos luego que su hija Adela le mintiera sobre su embarazo. La joven señala que uno de los mellizos es el padre del bebé que espera, pero ellos no saben de lo que está hablando. Los tres van a la escuela abandonada, pero las cosas se salen de control y terminan atándolo a una silla y golpeándolo, tal y como se ve en el video. ¿Realmente Erick y León son inocentes o mataron al padre de Adela y Félix Carreño? ¿Qué hará Óscar después de escuchar a sus sobrinos?

Lejos de todo, Juan David y Muriel viven su momento. La pareja parece estar sintiendo algo más y no lo ocultan. Sin preocuparse del resto, la hija de Rosario Montes abre su corazón y le cuenta al joven Reyes parte de su vida y los problemas que la llevaron a San Marcos con su madre. Las miradas cómplices, el ambiente romántico, el intercambio de palabras, todo suma para que Muriel termine dándole un tierno beso en la mejilla al Juan David. ¿Finalmente nació el amor? ¿Cómo reaccionará Rosario Montes cuando se entere dónde estuvo hija y con quién?

Muriel y Juan David en un momento romántico en "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Telemundo)

MÁS DETALLES SOBRE LA MUERTE DEL PROFESOR

Los mellizos continúan contando lo que pasó el día que el profesor Genaro Carreño desapareció. Óscar atento escucha todo. De acuerdo con Erick y León, luego de atar al hombre, decidieron dejarlo bajo el sol, tal y como lo hacía él con sus hijos, mientras regresaban al pueblo por Adela y llevarla al lugar para que cuente la verdad. Sin embargo, en el camino, se arrepienten y regresan. Grande es la sorpresa cuando no encuentran al profesor. Asustados por lo sucedido, se van del sitio y nunca más supieron nada del padre de Adela y Félix Carreño.

¿Qué pasó con el profesor? ¿Cómo su cuerpo llegó al fondo del lago? ¿Alguien más lo hizo? Óscar intentará buscar las respuestas de todas estas preguntas, para ello va al lugar con sus sobrinos. Poco a poco va atando cabos y, en primera instancia, descubre desde donde la persona que los extorsiona ha grabado el video que los envió.

Las imagenes del profesor Carreño enfrentándose a Erick y León, pone en aprietos a los mellizos (Foto: Telemundo)

JIMENA FUE ENVENENADA

Después de estar con sus sobrinos investigando la muerte del profesor Carreño, Óscar visita a Jimena en el hospital. Su esposa está recuperándose de la intoxicación que sufrió días atrás. El menor de los Reyes descubre que fue envenenada, pero no sabe quién. Jimena Elizondo, en tanto, no cree que eso haya pasado. Más tarde, en la noche, Óscar tiene una pesadilla en el que discute con Romina, madre de su hijo, y ella le dice que en algún momento su esposa morirá. ¿Acaso llegará a descubrir que fue ella quien mandó a Duván a envenenarla? ¿Qué hará Óscar cuando se entere que fue su propio hijo quien le hizo daño a su esposa?

EL ENFRENTAMIENTO DE MURIEL Y ROSARIO

Después de una tarde hermosa, Juan David y Muriel regresan a sus realidades. El joven vuelve a casa ilusionado y les cuenta a sus padres que pasó el mejor día de su vida. Muriel, en cambio, no puede compartir su felicidad, pues cuando llega a casa se enfrenta con su madre. Rosario Montes quiere saber dónde estuvo todo el día y con quién. En principio su hija no le dice nada, pero luego le cuenta lo que pasó, a medias claro está: No le dice que estuvo con Juan David, pero sí le dice que estuvo con una pareja que llevan muchos años casados, felices y disfrutando de su amor, algo que ni ella ni su padre son capaces de hacer. ¿Qué pasará cuando Rosario se entere que estuvo con el joven que la tiene locamente enamorada?