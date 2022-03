¿Qué pasó en el capítulo 25 de “Pasión de gavilanes” 2? Óscar Reyes está ayudando a los mellizos de su hermano a descubrir la verdad sobre el asesinato del profesor Genaro Carreño, pues Erick y León son los principales sospechosos. Por ello, el menor de los Reyes está investigando lo que realmente pasó, sin imaginar que un video podría arruinar sus planes.

En el capítulo anterior, el extorsionista de los hijos de Juan y Norma les envía un video en el que se los ve forcejeando con el profesor, golpeándolo y atándolo en una silla. Luego de ver todo el material, deciden no hacer nada y, por el contrario, deberán conseguir dinero para que el video no llegue a manos de las autoridades y de su familia. ¿Quién grabó el video? ¿Realmente Erick y León son inocentes o mataron al padre de Adela y Félix Carreño? ¿Qué hará Óscar cuando sepa la verdad?

Por otro lado, no es el único drama que le toca vivir a Óscar Reyes. Su matrimonio corre peligro cuando Romina, empeñada en separarlo de Jimena Elizondo, envía a Duván a envenenarla. La inocencia del niño causa que la menor de la Elizondo termine en el hospital intoxicada. Afortunadamente, las cosas no llegan a mayores. En tanto, Óscar no sospecha que, detrás de todo estuvo su propio hijo, en complicidad con su madre. ¿Qué hará la mujer cuando se entere que su plan no funcionó? ¿Descubrirán que el niño está involucrado? ¿Cómo reaccionará el menor de los Reyes cuando se entere quién estuvo detrás de todo?

Jimena Elizondo terminó en el hospital intoxicada (Foto: Telemundo)

LA PRUEBA QUE INCRIMINA A LOS MELLIZOS

Erick y León no saben qué hacer con el video que les ha mandado el extorsionista, por eso van a pedir ayuda a su tío Óscar, sin imaginar que este reaccionaría de la peor manera. Luego de ver el audiovisual, él decide ir a la policía a contar toda la verdad, pues no puede permitir ser cómplice de unos asesinos. Las imágenes son claras e incriminan a sus sobrinos. Sin creer que los mellizos fueron capaces de hacer tamaña atrocidad, se dirige a la Policía.

En el camino, decide dar marcha atrás. En la carretera se encuentra con los mellizos y les dice que no irá donde las autoridades, pero no será cómplice de ellos, por lo que les pide que desaparezcan de sus vidas, pues de hacerse público lo que pasó avergonzarán a toda la familia. Sin embargo, Erick y León tiene algo más que contar y así defienden su inocencia. Luego que se calman, los hijos de Juan y Norma cuentan su verdad.

LA VERDAD DE LOS MELLIZOS

Erick y León tienen su verdad y para ello, necesitan que lo escuchen. De acuerdo a su relato, los problemas con el profesor comenzaron por culpa de Adela Carreño, pues la joven le mintió a su padre que ambos eran su amante y había quedado embarazada de ellos en dos oportunidades. No obstante, todo era mentira creada por la muchacha para que su padre no la siga castigando brutalmente. Cegado por la mentira que se inventó, el profesor quiso que uno de los mellizos se haga cargo de la criatura que estaba esperando su hija. Pero las cosas se salieron de control y terminaron atándolo a una silla y golpeándolo, tal y como se ve en el video.

Las imagenes del profesor Carreño enfrentándose a Erick y León, pone en aprietos a los mellizos (Foto: Telemundo)

EL ACERCAMIENTO DE JUAN DAVID Y MURIEL

Lejos de todo, Juan David y Muriel se encuentran, a espaldas de su familia. Pasan un momento romántico, sin preocuparse del resto. La hija de Rosario Montes abre su corazón y le cuenta al joven Reyes parte de su vida, los problemas que vivió con su padre y lo que le hizo alejarse de su mamá. La muchacha le asegura que la relación de sus padres fue complicada y toda su vida la pasó prácticamente sola.

Por otro lado, Muriel le confiesa que admira mucho a su familia. Juan David, afirma que son muy cercanos y que, a pesar que con sus hermanos son totalmente diferentes, en el fondo sabe que son muy buenos chicos. El ambiente tranquilo hace que ambos se acerquen más y sus miradas cómplices terminan con la hija de Rosario dándole un tierno beso. ¿Finalmente nació el amor? ¿Cómo reaccionará Rosario Montes cuando se entere dónde estuvo hija y con quién? ¿Juan David ya eligió a quién amar?