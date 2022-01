La actriz colombiana Camila Rojas será la encargada de interpretar a Muriel Caballero, la hija de Rosario Montes (Zharick León), en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, que se ambientará 20 años después de la primera entrega y obligará a los gavilanes a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia.

“Rosario Montes dueña de sus silencios, será devastadora ante la huella de sus objetivos y Muriel Caballero, su espejo. Un lazo inquebrantable que podría llegar a quebrarse por aquellas cosas inexplicables del destino”, escribió Zharick junto a una foto junto a Rojas.

Pero ¿quién es Camila Rojas? ¿Dónde apareció antes de unirse al elenco de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”?

Camila Rojas junto a Zharick León durante las grabaciones de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” (Foto: Camila Rojas/ Instagram)

¿QUIÉN ES CAMILA ROJAS?

Camila Rojas es una actriz y bailarina colombiana que nació el 6 de septiembre de 1990 en Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander. A los 18 años se fue a estudiar inglés a Londres, donde hizo teatro en ese idioma.

Luego se mudó a Los Ángeles para estudiar Artes Escénicas y tras recibir una propuesta laboral viajó a México, donde radica desde hace siete años. Un ejecutivo de TV Azteca la invitó a hacer casting para la telenovela “Corazón de condominio”.

“Todas las universidades de aquel país (Inglaterra) me cerraron las puertas y caí sin querer en la actuación, donde todo empezó a fluir y una cosa me llevó a la otra, después me fui a Los Ángeles a estudiar la carrera de actuación, de ahí me llamaron de Tv Azteca para que participara en una producción con ellos”, contó en una entrevista con El Sol de Hermosillo.

Después de firmar un contrato de exclusividad de tres años con el conglomerado de medios, Camila Rojas participó en proyectos como “Corazón en condominio”, “Siempre tuya Acapulco”, “Un escenario para amar”, “Lo que callamos las mujeres” y “Las Malcriadas”.

Sin embargo, tras el final de ese acuerdo ella conoció la verdadera realidad del mundo del espectáculo. “Para mí llegó la realidad de salir y ver el trabajo duro, Tv Azteca me dio trabajo, experiencia y algo de reconocimiento y así poco a poco siendo perseverante pude avanzar”, confesó al medio antes mencionado.

TELENOVELAS DE CAMILA ROJAS

2013-2014 Corazón en condominio

2015 UEPA! Un escenario para amar

2015 Baila si puedes

2016 Un día cualquiera

2017 Nada personal

2017 Las malcriadas

2019 Un poquito tuyo

2022 Pasión de gavilanes 2

FOTOS DE CAMILA ROJAS

La actriz colombiana Camila Rojas llevando una accesorio navideño (Foto: Camila Rojas/ Instagram)

"Haciendo lo que resuene con mi alma", se puede leer en la descripción de la foto de Camila Rojas (Foto: Camila Rojas/ Instagram)