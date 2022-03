Desde que se confirmó la participación, aunque breve, de Michel Brown en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, los fanáticos de la telenovela esperan con ansias la aparición de Franco Reyes, lo que de alguna manera sucedió en el capítulo 21 de la nueva entrega.

Aunque no se trata del regreso oficial de Franco, ya que solo aparece en un romántico recuerdo de Sara (Natasha Klaus), la escena ha logrado emocionar a los seguidores de la exitosa telenovela colombiana de Telemundo.

“¡Qué lindísima escena! Muero de la emoción”, “¿A nombre de quién la factura de la cita con la psicóloga mañana?”, son algunos de los comentarios de los fans. Incluso, otros grabaron su reacción mientras disfrutaban de la escena.

¿QUÉ PASÓ EN LA PRIMERA ESCENA DE FRANCO EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

En el capítulo 21 de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, Sara sale a cabalgar para despejar la mente, pero cuando se detiene en medio de sus tierras comienza a pensar en Franco y en lo felices que eran hasta que la abandonó con sus dos hijos.

Además, recuerda un romántico momento junto a su esposo. Después de acostar a Gaby y Andrés, Franco se dirige a su habitación, donde lo espera Sara y le pregunta si le gusta “la vida de pareja, de familia, de hijos”. A lo que el personaje de Michel Brown responde sin dudar: “Tú y mis hijos son lo más importante que tengo en esta vida”.

Después de ese flashback, Sara dice: “¿Por qué te fuiste Franco? ¿Por qué me dejaste de querer?”. ¿Significa que el regreso de Franco Reyes está cada vez más cerca? ¿En qué episodio de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” reaparecerá?

Esta no es la primera vez que Sara piensa en su esposo y se cuestiona por sus razones para abandonarlos. “No entiendo como un hombre te puede decir que te ama y de un día a otro se va sin decirte nada, sin ninguna explicación. No entiendo, nosotros éramos felices”, le decía entre lágrimas a su hermana Norma (Danna García) durante los primeros capítulos de la nueva entrega.

Una pista de la próxima aparición de Franco es la declaración de Michel Brown a People en español: “Lo hablaba con Mario (Cimarro) y con Gato (Juan Alfonso Baptista). Les decía, después de que grabamos una escena muy bonita, que hubiera estado muy arrepentido de haber perdido la oportunidad de volvernos a encontrar después de 18 años ya habiendo maduro desde diferentes puntos de vida”.