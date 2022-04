¿Qué pasó en el capítulo 37 de “Pasión de gavilanes” 2? Los celos que Juan siente por Albin Duarte lo llevaron a cometer una serie de errores que terminó con él siendo echado de su propia casa. Tras su separación con Norma, Reyes no ha dejado de llenarse la cabeza de dudas, por lo que ha decidido enfrentar de frente el problema.

En el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes” 2, Juan confronta a Albin y le exhorta a que de una vez por todas le diga la verdad. El cree que el caballista está interesado en su esposa desde que llegó a la hacienda. Una confusa conversación se da en la casa de Gabriela, donde Duarte dice estar enamorado de alguien y que esa persona también le ha correspondido. No dice quién es, pero Juan cree que se trata de Norma. Las cosas deben solucionarse de la única manera que Juan conoce: a los golpes, pero antes que eso pase llega Andrés y unos amigos.

Por otro lado, Jimena está preocupada por los destrozos que hicieron en su casa. Alguien se ha robado sus llaves y ha entrado para hacerle daño. La menor de las Elizondo no deja de pensar en quién pudo ser y sospecha del único desconocido que ha entrado a su hogar los últimos días: Duván, el hijo de Óscar Reyes. Cuando el pequeño la visita trata de sacarle información, pero se va asustado por las acusaciones, asegurando que no volverá nunca más. Jimena no se queda tranquila y buscará la manera de llegar a la cabaña en el límite de sus terrenos.

Juan ha enfrentado a Albin y este le ha confesado lo que siente por Norma. ¿Qué será capáz de hacer Reyes para salvar su matrimonio? (Foto: Telemundo)

ANDRES Y ALBIN SON DESCUBIERTOS POR JUAN

Juan cree ciegamente que Albin está interesado en Norma. El día anterior a su presentación en la feria estuvieron a segundos de irse a los golpes. Pero la conversación quedó pendiente. En la fiesta que organizaron en la hacienda se vuelven a encontrar, pero esta vez, las cosas se salen de control. Los celos confunden a Juan y ve a Duarte entrar a una habitación, él cree que adentro está con Norma.

Con pistola en mano, Reyes abre la puerta y encuentra a su sobrino Andrés con Albin dándose un beso. En ese momento llega Norma y pide explicaciones. Nadie puede creer lo que ha pasado y muchos menos pueden creer la actitud de Juan. Finalmente, se descubre que en realidad el caballista es novio del hijo de Sara y Franco, y que lo han mantenido en secreto porque no quieren armar un escándalo en la familia.

El amor de Albin y Andrés es descubierto por Juan, quien, cegado por los celos, cree que Duarte está con su esposa (Foto: Telemundo)

LAS DISCULPAS DE JUAN

Después del incidente, Juan habla con Norma, quien busca explicaciones de su comportamiento los últimos días. Quiere que su esposo le diga por qué ha reaccionado así. Primero besando a Rosario Montes y luego apuntando con un arma a Albin y Andrés solo por expresar su amor libremente. Juan cuenta la verdad y, además ofrece unas disculpas a los jóvenes. Reyes señala que respeta el amor que sienten ambos y que todo se trató de una mal entendido, pues creía que Duarte estaba interesado en su esposa. Las cosas se calman, sin embargo, las heridas en su matrimonio aun no sanan y debe irse de su propia casa.

LA POLICÍA TRAS LOS PASOS DE DEMETRIO

Demetrio lleva días encerrado ocultándose de la policía después de los asesinatos que cometió. Pero las autoridades ya lo ubicaron y van tras su captura. Con la ayuda de uno de sus hombres logra escapar, pero antes se comunica con Gabriela para pedirle ayuda. Finalmente, el hacendado llega a San Marcos, pero no tiene donde esconderse, por lo que decide ir a la hacienda de su amiga. Allí, sin embargo, se cruza con Juan Reyes, a quien intenta atacarlo con un arma. ¿Qué hará Óscar al respecto? ¿Finalmente saldrá a luz las verdaderas intenciones de Demetrio? ¿Terminará en la cárcel?